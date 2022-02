JT Foot Mercato : le FC Barcelone va rentrer dans une nouvelle ère

La suite après cette publicité

La presse espagnole révèle de nouvelles informations compromettantes sur le transfert d'Antoine Griezmann

Selon le journal espagnol El Mundo, qui a eu accès à des e-mails de l'agence de détectives Kroll, mandaté par Joan Laporta, évoque des commissions douteuses en vue d'un transfert d'Antoine Griezmann au Barça. Avant de signer au club catalan, le Français a consulté un avocat pénaliste du nom de González Franco qui lui a fait signer un document lui garantissant une commission de 5% sur la clause de résiliation du joueur qui s'élevait à 140 millions d'euros, plus 2,5 millions de bonus. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend aussi l'existence d'un mail de la sœur de l'attaquant, proposant l'inclusion d'une prime de 40 millions d'euros pour accélérer le transfert. De nouvelles révélations qui risquent d'accabler encore un peu plus l'ancien président Josep Bartomeu...

Kurt Zouma au cœur d'une polémique

Depuis ce lundi soir, une vidéo de Kurt Zouma maltraitant ses chats circule sur les réseaux sociaux. Si ces actes ne seront pas pardonnés pour autant, sachez que le principal intéressé a présenté ses excuses. «Je suis désolé. Je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par notre famille, il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau.» a déclaré le défenseur de West Ham, à la suite des vives réactions qu'ont provoqué la vidéo. Selon Sky Sports, aucune enquête ne sera ouverte par la police anglaise. Son club, West Ham, dénonce ces actions et promet de régler l'affaire en interne.

Le PSG piste un défenseur de Bundesliga

Relativement calme cet hiver, le PSG devrait plus s'activer lors du mercato estival. Sur son site, Bild évoque l'intérêt parisien pour le défenseur Evan Ndicka. Le joueur de 22 ans a été formé à Auxerre avant de partir en Allemagne en 2018. Plusieurs gros clubs européens comme Tottenham et Arsenal le veulent, ce qui pousserait l'Eintracht Francfort à le céder cet été, malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Un transfert qui pourrait se conclure autour d'un montant de 20 millions d'euros.