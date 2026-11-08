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Ligue 1

Lens - OM : Bruno Genesio a demandé à décaler le coup d’envoi mais la LFP a refusé

Par Josué Cassé
1 min.
Bruno Genesio, le coach de l'OM @Maxppp
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Lens 1-1 Marseille
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1 3.00 N 1.72 2 3.40 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

La rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, qui doit débuter ce dimanche à 20h45, pourrait connaître un premier imprévu avant même le coup d’envoi. En raison d’importants retards lors de l’arrivée de la délégation marseillaise au stade Bollaert-Delelis, Bruno Genesio a demandé, comme indique Ligue 1+, à ce que le début de la rencontre soit décalé de quelques minutes. Un contretemps qui a perturbé la préparation des deux équipes et contraint les organisateurs à envisager un ajustement du programme initial.

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L’arrivée tardive des joueurs de l’OM a notamment compliqué le déroulement du protocole d’avant-match, alors que les deux formations devaient se préparer pour ce choc de Ligue 1. La demande du technicien marseillais vise ainsi à garantir des conditions de préparation équitables pour les deux équipes. Un épisode inhabituel qui vient ajouter un peu de tension à une affiche déjà particulièrement attendue entre deux prétendants aux premières places du championnat. A noter que malgré la demande de Bruno Genesio de décaler de quelques minutes le coup d’envoi du match, la LFP a refusé et Lens-OM ne sera donc pas retardé.

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