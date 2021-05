Mercato : Aulas ne retiendra pas Houssem Aouar

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce vendredi pour annoncer la prolongation de contrat de Delphine Cascarino, Jean-Michel Aulas a répondu à quelques questions sur l'équipe masculine de l'OL. Et le patron des Gones a notamment évoqué l'avenir de son milieu Houssem Aouar (22 ans), sous contrat jusqu'en 2023.

«Ce n'est pas un voeu de l'OL de voir partir Houssem. On souhaite le garder et le faire grandir à l'intérieur du club. Il est international A et je ne sais pas s'il fera l'Euro. Le Mondial au Qatar arrive vite aussi. S'il souhaite partir, on essaiera de l'accompagner, comme on l'a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club désireux d'un nouveau challenge. Si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux.» Affaire à suivre...