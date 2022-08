Manchester United se jette sur la piste Leroy Sané

La suite après cette publicité

Bousculé par l'avenir de Cristiano Ronaldo toujours indécis, le mercato de Manchester United n'avance pas. Outre les arrivées de Chritian Eriksen et de Tyrell Malacia, les Red Devils ont enrôlé Lisandro Martínez. Seulement voilà, Erik ten Hag souhaitait renforcer son attaque, surtout en cas de départ de CR7 et la piste menant à son ancien ailier de l'Ajax Amsterdam, Antony, a vite pris fin.

Les Mancuniens souhaitent alors se rabattre sur une autre option et selon les dernières révélations du Mirror, Manchester United s'est renseigné sur la disponibilité de l'ancien ailier de Manchester City, Leroy Sane. Bloqué par la concurrence et l'arrivée de Sadio Mané cet été, l'Allemand pourrait voir son temps de jeu se réduire. Un retour en Angleterre ne serait donc pas à exclure pour lui, qui avait déjà été lié vers le Real Madrid plus tôt cet été.