OM : Séville tente le coup Neal Maupay mais…

En un an, la vie de Neal Maupay a bien changé. A la même époque en 2025, l’attaquant était intégré dans le groupe olympien avec lequel il a terminé l’exercice précédent avec un bilan de 4 buts et 4 assists en 24 apparitions toutes compétitions confondues (1189 minutes de jeu). La suite a été moins réjouissante pour le natif de Versailles. Recruté définitivement par l’Olympique de Marseille, l’attaquant âgé de 29 ans a été poussé vers la sortie durant le dernier mercato d’été.

En effet, les Olympiens estimaient être pourvus à son poste. Malgré des approches de Sassuolo, l’Udinese, le Genoa, Getafe ainsi que des écuries grecques et du Racing Club de Lens, l’ancien joueur de l’OGC Nice n’a pas trouvé chaussure à son pied. De toute façon, il ne souhaitait pas s’en aller, se sentant très bien dans la cité phocéenne. Un choix qu’il savait risqué. Par la suite, il a été exclu de la liste UEFA de l’OM pour la Champions League. Roberto De Zerbi ne l’a pas non plus utilisé en championnat de France. Mis au placard, Maupay a finalement retrouvé un peu de temps de jeu.

Séville suit sa situation

D’abord avec la réserve au début du mois de novembre (65 minutes jouées et 1 but face à Seyssinet). Puis, ensuite avec l’équipe première. RDZ a décidé de le réintégrer.« Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera», avait-il expliqué avant le match contre Brest. Par la suite, Maupay a donc été une fois sur le banc sans jouer avant d’avoir des minutes face à Nice en championnat (21 novembre, 1 minute) et contre Bourg-Péronnas en Coupe de France (21 décembre, 63 minutes jouées).

En ce début d’année 2026, il a fait le banc, sans entrer en jeu, face au PSG lors du Trophée des Champions. Si sa situation s’améliore, Maupay, qui est bien intégré dans le groupe et qui continue de rire avec tout le monde comme expliqué sur notre site, ne sera pas retenu par l’OM cet hiver. Récemment, la presse italienne a évoqué un intérêt de Pise. Mais un autre club suit aussi son cas. Selon nos informations, le Séville FC, qui le suivait déjà l’été dernier, apprécie toujours le Français sous contrat jusqu’en 2028 à l’OM. Mais ce dossier n’est pas simple. En effet, Marseille ne veut pour le moment pas entendre parler d’un prêt pour son joueur. Une solution privilégiée par les Andalous. Affaire à suivre…