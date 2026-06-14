CdM 2026 : la légende Kaká est dingue de Lamine Yamal

La sélection espagnole et Lamine Yamal s’apprêtent à affronter le Cap-Vert (lundi) lors de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Et l’ancien milieu de terrain brésilien Kaká était invité du podcast de Rio Ferdinand pour évoquer la star de la Roja. D’après lui, l’attaquant de 18 ans est sur les pas de Neymar, lorsqu’il était au FC Barcelone.

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« Lamine ressemble à Neymar. Il ressemble plus à Neymar à son apogée. Ces joueurs vous obligent à vous asseoir pour regarder un match afin de voir ce dont ils sont capables » a-t-il indiqué face à l’ancien joueur anglais, avant de développer sur Cole Palmer. « C’est mon joueur anglais préféré, en raison de sa liberté dans les transitions et sa simplicité dans le jeu ».