Manchester City : Erling Haaland explique pourquoi il a coupé ses cheveux

Erling Haaland a surpris tout le monde à la fin du mois d’août en abandonnant ses longs cheveux blonds et son célèbre chignon pour une coupe beaucoup plus courte. Un changement de look qui avait rapidement fait réagir, notamment Zlatan Ibrahimović, amusé par cette transformation. Auprès de Sky Sports, l’attaquant de Manchester City a reconnu ne pas avoir imaginé un tel engouement autour de sa nouvelle apparence : « je m’attendais à ce que ça fasse un peu le buzz, pas à ce que le monde entier me regarde avec ma nouvelle coupe de cheveux. C’était assez drôle. »

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Cette décision lui permet surtout de passer un peu plus inaperçu dans la vie quotidienne. « On ne me remarque plus autant dans la rue. On ne voit plus cette belle chevelure blonde. C’est un changement et je trouve ça bien », a expliqué le Norvégien de 26 ans. Si sa nouvelle coupe lui offre davantage de discrétion en dehors des terrains, elle n’a rien changé à son efficacité devant le but : Haaland compte déjà sept réalisations en sept matches toutes compétitions confondues cette saison, alors que Manchester City occupe la tête de la Premier League.