Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Manchester City : Erling Haaland explique pourquoi il a coupé ses cheveux

Par Allan Brevi
1 min.
Erling Haaland avec Manchester City @Maxppp

Erling Haaland a surpris tout le monde à la fin du mois d’août en abandonnant ses longs cheveux blonds et son célèbre chignon pour une coupe beaucoup plus courte. Un changement de look qui avait rapidement fait réagir, notamment Zlatan Ibrahimović, amusé par cette transformation. Auprès de Sky Sports, l’attaquant de Manchester City a reconnu ne pas avoir imaginé un tel engouement autour de sa nouvelle apparence : « je m’attendais à ce que ça fasse un peu le buzz, pas à ce que le monde entier me regarde avec ma nouvelle coupe de cheveux. C’était assez drôle. »

La suite après cette publicité

Cette décision lui permet surtout de passer un peu plus inaperçu dans la vie quotidienne. « On ne me remarque plus autant dans la rue. On ne voit plus cette belle chevelure blonde. C’est un changement et je trouve ça bien », a expliqué le Norvégien de 26 ans. Si sa nouvelle coupe lui offre davantage de discrétion en dehors des terrains, elle n’a rien changé à son efficacité devant le but : Haaland compte déjà sept réalisations en sept matches toutes compétitions confondues cette saison, alors que Manchester City occupe la tête de la Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Erling Haaland

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier