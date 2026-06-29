CdM 2026, Brésil : Carlo Ancelotti temporise encore avec Neymar avant le Japon

Carlo Ancelotti ne compte toujours pas titulariser Neymar pour le seizième de finale de la Coupe du Monde, ce lundi soir face au Japon (19 heures). Le sélectionneur du Brésil devrait reconduire le même onze que lors de la victoire contre l’Écosse, tout en prévoyant un temps de jeu plus conséquent pour son numéro 10. « Neymar progresse très bien. Il est évidemment capable de jouer plus de 15 minutes. Tout dépendra du contexte du match de demain, mais c’est dommage qu’il n’ait pas pu s’entraîner avec nous en permanence», a expliqué le technicien italien en conférence de presse en toute franchise.

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De retour avec la Seleção après 981 jours d’absence, Neymar poursuit sa montée en puissance après sa blessure au mollet droit. Entré en jeu lors du succès 3-0 contre l’Écosse, l’attaquant avait disputé les 15 dernières minutes et avait déjà montré de belles choses. En cas de qualification contre le Japon, le Brésil affrontera au tour suivant le vainqueur du duel entre la Norvège et la Côte d’Ivoire.