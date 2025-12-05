CdM 2026 : les villes où joueront les Bleus sont connues

Ce vendredi soir, l’équipe de France a pu connaître ses prochains adversaires pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Lors du tirage au sort organisé à Washington, les Bleus ont hérité d’un groupe assez relevé avec le Sénégal, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur du match Bolivie-Suriname au sein du groupe I. Mais une bonne nouvelle reste à souligner, puisque les Bleus auront un sérieux avantage au niveau du calendrier, avec des déplacements réduits.

Lors des phases de poules, les Bleus joueront notamment à Toronto (Canada), New York, Philadelphie et Boston, trois villes sur la côte est de l’Amérique du Nord. S’ils terminent en tête de leur groupe, les Français joueront le 1/16e de finale à New York, le 8e à Philadelphie et le quart de finale à Boston, donc toujours à proximité de leur camp de base. Un seul déplacement sera à signaler, avant la finale qui se déroulera au MetLife Stadium de New York, une demi-finale à l’AT&T Stadium, à proximité de Dallas, au Texas, dans le sud des États-Unis.