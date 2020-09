L'OM et Nîmes dos à dos en amical

La trêve internationale n'empêche pas les formations de Ligue 1 de garder la forme. Ce vendredi, dans la matinée, l'Olympique de Marseille disputait une rencontre amicale face au Nîmes Olympique au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. L'occasion pour AVB d'observer ses joueurs les moins utilisés depuis la reprise : Pelé, Khaoui, Chabrolle, Mohamed Abdallah, Perrin et Rocchia.

Dans cette rencontre, les deux formations n'ont pas réussi à se départager (2-2). Les Olympiens avaient rapidement compté deux longueurs d'avance, grâce à Maxime Lopez (5e) et Valentin Rongier (8e), mais les joueurs d'André Villas-Boas se sont ensuite fait rejoindre. Moussa Koné (15e) et Yassine Benrahou (48e) ont permis aux Crocos d'accrocher le nul. À noter que la nouvelle recrue Yuto Nagatomo n'a pas pris part à ce match. Prochains rendez-vous pour Nîmes ? Le dimanche 13 septembre face à Rennes. Et l'OM : le même jour, à 21h, sur la pelouse du Parc des Princes !