Ligue 1 : Le Havre et Auxerre dos à dos, Nantes et Metz s’enlisent, le Paris FC limite la casse à Lorient

La 28e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex et trois rencontres déterminantes dans la course au maintien. Devant son public, Le Havre accueillait l’AJ Auxerre et les Normands ne tardaient pas à s’illustrer. Aligné en 3-4-3 avec Soumaré en pointe, le HAC frappait en premier mais Ndiaye voyait sa frappe enroulée taper la barre transversale auxerroise (5e). Malgré une bonne entame, les Ciel et Marine allaient pourtant se faire surprendre au quart d’heure de jeu. Sur une magnifique action, Namaso se jouait de Seko et Nego avant de trouver Sinayoko, qui concluait de l’intérieur du pied droit (0-1, 15e).

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Le Havre accroché, Metz y a cru…

Mené, le club doyen ne tardait pas à réagir. Trouvé dans la surface, dos au jeu, Soumaré s’orientait parfaitement avant de servir Ebonog, qui égalisait d’une frappe enroulée précise (1-1, 23e). Son premier but de la saison en Ligue 1. Par la suite, les débats s’équilibraient et tout restait à faire en seconde période malgré la frappe de Sy qui trouvait le poteau de Diaw (36e). Si les Havrais reprenaient le contrôle du cuir, c’est bien l’AJA qui se montrait menaçant, à l’instar de cette frappe contrée de Sinayoko (58e) ou encore de cette tête d’Okoh sur la barre (66e). Dans le dernier quart d’heure, les deux équipes apportaient du sang frais mais rien n’y faisait. Score final : 1-1. Un résultat nul qui n’arrange personne.

Dans le match de la peur entre le FC Metz, lanterne rouge, et le FC Nantes, avant-dernier, les Grenats prenaient rapidement le contrôle des opérations et multipliaient les occasions. Alors que Deminguet procurait la première frayeur à la défense nantaise (1e), Lopes s’interposait lui face à Kouao (2e). Dominateurs, les Messins insistaient mais Deminguet butait encore sur le portier des Canaris (12e). Si Ganago tentait de réveiller les siens (29e), le FCN allait connaître un nouveau coup du sort avec l’expulsion de Tylel Tati, coupable d’un tacle terrible (39e). En infériorité numérique, Nantes s’en remettait alors à son dernier rempart.

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Auteur d’une nouvelle double parade formidable face à Bouna Sarr (44e), Lopes maintenait les Nantais en vie. Après la pause, Metz ne profitait pas vraiment de son avantage numérique et la rencontre plongeait dans un faux rythme. Il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir ce match se décanter. Trouvé à l’entrée de la surface, Hein faisait exulter Saint-Symphorien après une frappe tendue du gauche mais la joie des Messins était de courte durée puisque l’arbitre de la rencontre signalait une position de hors-jeu de Diallo au départ de l’action (66e). En fin de partie, le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas malgré deux nouvelles grosses situations nantaises avec Lepenant (79e) et Guirassy (88e) mais surtout un terrible coup du sort pour les Grenats. Alors que Hein pensait donner la victoire à Metz sur le fil (90+5e), l’arbitre signalait une position de hors-jeu. Symbole d’une saison définitivement galère…

Le Paris FC s’en sort bien

Enfin, en déplacement du côté de Lorient, le Paris FC a globalement souffert. Profitant d’une intervention ratée de la tête de Mbow, Dieng déclenchait une première tentative mais manquait de peu le cadre (2e). Juste avant la demi-heure de jeu, c’est Kouassi qui brillait. Alerté à gauche de la surface sur une louche par-dessus la défense, le piston lorientais crochetait avant de buter sur Trapp (24e). Malgré une timide réaction juste avant la pause et une grosse occasion pour Ikoné (44e), les Franciliens ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Et ce qui devait arriver arriva… Au retour des vestiaires, Lorient poursuivait son entreprise et était logiquement récompensé.

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Sur un centre rasant de Pagis, Dieng était plus prompt que Camara et fusillait Trapp d’une frappe du pied droit à ras de terre (1-0, 54e). Auteur de 13 buts sur ses 15 derniers matches avec les Merlus, le buteur sénégalais délivrait son équipe avant que Makengo ne voie sa frappe s’écraser le poteau du PFC (66e). Exaspéré, Antoine Kombouaré procédait alors à quatre changements avec les entrées de Koleosho, Kebbal, Traoré et Gory. Pour un résultat immédiat. Après un centre de Koleosho, Mvogo intervenait mais boxait le ballon dans le dos de Munetsi, tout heureux d’égaliser et d’offrir le point du match nul aux siens (1-1, 73e). Au classement, les Lorientais grimpent au 9e rang alors que le Paris FC reste 13e. Derrière, Le Havre, 14e, et Auxerre, 16e, suivent alors que Metz reste plus que jamais lanterne rouge avec trois longueurs de retard sur le FC Nantes.

Tous les résultats de 17h15

Metz 0-0 Nantes

Le Havre 1-1 Auxerre : Ebonog (23e) / Sinayoko (15e)

Lorient 1-1 Paris FC : Dieng (54e) / Munetsi (73e)