Inter Miami : tout est bouclé pour l’arrivée de Casemiro

Selon Fabrizio Romano, Casemiro est en passe de rejoindre l’Inter Miami. Un accord verbal a bien été trouvé entre les différentes parties. Il ne reste plus que les dernières formalités administratives à finaliser avant une éventuelle signature et l’annonce officielle.

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Voilà plusieurs semaines que cette rumeur était dans les tuyaux, alors que le milieu brésilien de 34 ans, en fin de contrat avec Manchester United, a toujours fait part de jouer en MLS avec Lionel Messi. Si elle venait à se concrétiser, cette arrivée constituerait un renfort majeur pour l’effectif de l’équipe floridienne, déjà sous forte exposition médiatique et en quête de plusieurs trophées.