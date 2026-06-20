Menu Rechercher
Commenter 11
MLS

Inter Miami : tout est bouclé pour l’arrivée de Casemiro

Par Valentin Feuillette
1 min.
Casemiro @Maxppp

Selon Fabrizio Romano, Casemiro est en passe de rejoindre l’Inter Miami. Un accord verbal a bien été trouvé entre les différentes parties. Il ne reste plus que les dernières formalités administratives à finaliser avant une éventuelle signature et l’annonce officielle.

La suite après cette publicité

Voilà plusieurs semaines que cette rumeur était dans les tuyaux, alors que le milieu brésilien de 34 ans, en fin de contrat avec Manchester United, a toujours fait part de jouer en MLS avec Lionel Messi. Si elle venait à se concrétiser, cette arrivée constituerait un renfort majeur pour l’effectif de l’équipe floridienne, déjà sous forte exposition médiatique et en quête de plusieurs trophées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Casemiro

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Casemiro Casemiro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier