Bayer : Jeanuël Belocian en route pour Santander

Acheté pour 15 millions d’euros par le Bayer Leverkusen à l’été 2024 après des débuts étincelants sous le maillot du Stade Rennais, Jeanuël Belocian (21 ans) s’apprête à tourner une nouvelle page contrastée de son aventure européenne. Brutalement freiné par une grave blessure dès ses premiers mois chez le champion d’Allemagne, puis envoyé se relancer en prêt du côté de Wolfsbourg lors du dernier exercice (16 apparitions), l’ancien international Espoirs tricolore semblait pourtant tout proche de signer son grand retour en France. Longtemps annoncé dans le viseur du RC Lens pour venir renforcer l’arrière-garde artois dans les ultimes heures du marché, le natif des Abymes va finalement prendre une tout autre trajectoire à la surprise générale.

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Selon nos informations, confirmant les révélations de la presse espagnole et allemande, le défenseur central français est aujourd’hui à un fil de s’engager en faveur du Racing Santander. Sauf retournement de situation rocambolesque de dernière minute, les différentes parties peaufinent actuellement les derniers détails d’un prêt d’une saison de l’autre côté des Pyrénées. Un choix audacieux et inattendu pour le Guadeloupéen, fermement déterminé à retrouver un temps de jeu conséquent et à relancer définitivement sa carrière loin des projecteurs de la Bundesliga.