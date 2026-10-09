Le Bernabéu se retourne contre Mbappé et Vinicius Jr, Manchester City s’attend à l’enfer à Anfield

Le Bernabéu prépare une bronca contre Mbappé et Vinicius

Le Real Madrid reçoit Villarreal demain dans une rencontre qui s’annonce bouillante. Le média espagnol Sport rapporte qu’une campagne circule sur les réseaux sociaux pour appeler les supporters madrilènes à exprimer leur mécontentement au Bernabéu contre Villarreal. Kylian Mbappé et Vinícius Júnior sont les deux principales cibles de cette contestation. Concernant Mbappé, les critiques portent sur l’écart entre les immenses attentes placées en lui et son rendement, mais aussi sur plusieurs épisodes récents qui ont agacé une partie des supporters. Pour Vinicius Jr, c’est surtout son niveau de jeu actuel qui pose problème, notamment après les exigences financières élevées qui avaient entouré sa prolongation.

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Liverpool-City sous très haute tension

Choc en vue en Angleterre entre Liverpool et Manchester City dimanche, avec Liverpool qui reçoit Manchester City dans un contexte particulièrement tendu. Après la décision de la commission indépendante concernant les infractions présumées de City aux règles financières de Premier League, contre laquelle les Sky Blues ont fait appel tout en continuant de défendre son innocence, le déplacement à Liverpool s’annonce extrêmement hostile. Le Daily Express va même jusqu’à parler d’un véritable voyage en enfer pour les hommes d’Enzo Maresca. La rivalité entre Liverpool et Manchester City était déjà très forte, mais le journal estime que le contexte actuel pourrait encore faire monter la tension d’un cran.

Des discussions ont déjà eu lieu entre les deux clubs, les forces de police locales et les autorités chargées de la sécurité afin d’éviter tout débordement autour de la rencontre. Face à cette pression, Erling Haaland appelle tout le monde à faire bloc. Le Norvégien demande aux supporters et à ses coéquipiers de rester soudés, positifs et surtout de garder le sourire. Même son de cloche du côté d’Enzo Maresca, qui assure être très calme et explique que son groupe veut se concentrer sur l’essentiel : le football et la possibilité de battre Liverpool.

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Frenkie De Jong entre dans une période décisive au Barça

Le Barça s’apprête à vivre une première série de matchs importants de la saison avec notamment un déplacement à Paris et le Clasico en ligne de mire. Cette séquence pourrait également s’avérer décisive pour l’avenir de Frenkie de Jong. Le Néerlandais a repris l’entraînement collectif après sa blessure au genou et les premières sensations sont positives. Mais Hansi Flick lui a déjà fait passer un message très clair : il ne rejouera pas tant qu’il ne sera pas revenu à 100 %.

Le problème pour Frenkie, c’est qu’en son absence, le milieu barcelonais a très bien fonctionné. Rodri, Pedri, Bernal ou Fermín ont marqué des points, tandis que Gavi et Olmo restent encore en lice. La concurrence s’est donc intensifiée. Selon Sport, le Barça suivra attentivement son temps de jeu jusqu’au mercato hivernal et le club n’exclurait aucun scénario si sa situation venait à se compliquer. Manchester City s’était déjà renseigné cet été tandis que Chelsea surveillerait également son évolution. Pour De Jong, les prochaines semaines seront ainsi cruciales.