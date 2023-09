Le bulletin de notes du mercato de Ligue 1 !

La suite après cette publicité

C’est enfin terminé. Après plus de deux mois intenses, le mercato estival a fermé ses portes à minuit. Et alors que la Ligue 1 n’a pas été le championnat le plus dépensier (difficile contre l’Arabie saoudite et la Premier League), plusieurs clubs de Ligue 1 ont réalisé de bonnes affaires à moindre coût quand d’autres n’ont pas hésité à casser leur tirelire. Et après moult négociations et beaucoup de revirements de situations, tous les clubs de l’élite ont peaufiné leur effectif du mieux possible. Désormais, c’est à nous de noter le mercato des 18 formations de Ligue 1 !

Brest : 11/20

Les Bretons ont réalisé un mercato correct. Disposant d’une enveloppe financière menue, le SB29 s’est positionné sur de nombreux prêts (Satriano, Brahimi, Amavi, Le Cardinal) et n’a déboursé que 3 millions d’euros pour enrôler Mahdi Camara. Ils ont également flairé le bon coup avec Jonas Martin, en fin de contrat à Lille. Dans le sens des départs, les ouailles d’Eric Roy ont néanmoins perdu gros avec la perte de Haris Belkebla, en fin de contrat, le départ contre huit millions d’euros de Franck Honorat et les pertes de Jean-Kévin Duverne et Christophe Hérelle en défense. Un mercato d’opportunités pour des Brestois qui ont néanmoins réalisé un bon début de saison.

Principales arrivées : Locko (0,5M, Reims), Amavi (prêt, Marseille), Martin (fin de contrat, Lille), Camara (3M, ASSE), Brahimi (prêt, Nice), Satriano (prêt, Inter Milan), Le Cardinal (prêt, Lens).

Principaux départs : Honorat (Mönchengladbach, 8M), Uronen (Charlotte, 0,6M), Belkebla (fin de contrat), Hérelle (Metz), Duverne (Nantes)

Clermont : 10/20

Il y a deux observations possibles du mercato clermontois. Après une saison 2022-2023 plus qu’encourageante, les Auvergnats n’ont pas réussi à se renforcer drastiquement et ont un effectif juste dans une Ligue 1 à 18 équipes qui sera intraitable cette saison. Néanmoins, la deuxième vue possible de l’été du CF63 incite à l’optimisme même si le début de saison est raté. Car oui, à défaut de ne pas s’être renforcés, les dirigeants clermontois n’ont perdu que deux cadres : Wieteska et Khaoui. Néanmoins, les deux ont été remplacés par Andy Pelmard, amené à s’inscrire sur la durée dans la défense à trois de Pascal Gastien, Maximiliano Caufriez, recruté pour 3,50 millions d’euros après un prêt concluant en Auvergne l’an dernier, et Bilal Boutobba qui a crevé l’écran en Ligue 2 la saison passée sous les couleurs de Niort. Dans les ultimes heures du mercato, le CF63 a également mis la main sur Shamar Nicholson, un buteur international jamaïcain (39 sélections, 10 buts) qui pourrait être une belle surprise.

Principales arrivées : Armougom (Sochaux), Boutobba (Niort, gratuit), Caufriez (Spartak Moscou, 3,50M), Pelmard (FC Bâle, 1,90M), Keita (Lyon, 1,20M), Shamar Nicholson (Spartak Moscou, prêt payant de 500 000 euros avec option d’achat)

Principaux départs : Saif-Eddine Khaoui (Khor Fakkan, fin de contrat), Wieteska (Cagliari, 5M)

Le Havre : 13/20

Le promu havrais a réalisé un bon petit mercato cet été avec un budget restreint. Tout en mettant la main sur plusieurs éléments expérimentés comme Daler Kouzyaïev, Loïc Négo et Abdoulaye Touré, les dirigeants normands ont réussi à conserver leur colonne vertébrale triomphante en Ligue 2 malgré les pertes regrettables du capitaine Victor Lekhal et du néo-international marocain Amir Richardson. De plus, les arrivées d’Emmanuel Sabbi, ailier droit international américain, et de Rassoul Ndiaye à des prix faibles sont de bonnes affaires comme l’obtention du prêt de Mohamed Bayo en toute fin de mercato. Après cet été bien négocié par les pensionnaires du Stade Océane, ces derniers se sont bien renforcés pour la course au maintien.

Principales arrivées : Ndiaye (Sochaux, 1,50M), Bayo (Lille, prêt), Kouzyaïev (Zénith Saint-Pétersbourg, fin de contrat), Négo (Ferencvaros, fin de contrat), Sabbi (Odense, 1M), Touré (Genoa), Salmier (Troyes)

Principaux départs : Lekhal (Umm Salal, fin de contrat), Richardson (Reims, retour de prêt), Cornette (Volos), Thiaré (fin de contrat)

Lens : 14/20

Le mercato lensois n’avait pas démarré sous les meilleurs auspices. Après une saison formidable en Ligue 1, les Sang et Or ont été assaillis de toutes parts et ont dû perdre deux éléments essentiels du système de Franck Haise l’an dernier : Seko Fofana et Loïs Openda. Après être parvenus à retenir Kevin Danso et à le prolonger, les dirigeants artésiens sont même parvenus à recruter Andy Diouf et le gros coup Elye Wahi pour compenser les deux gros départs de Fofana et Openda. Après la perte résiduelle de Jean Onana, le RC Lens est également parvenu à mettre la main sur la promesse Oscar Cortes et les bons coups Morgan Guilavogui, Ruben Aguilar, Stijn Spierings et Angelo Fulgini à des prix plus que raisonnables. En somme, le mercato lensois est une belle réussite.

Principales arrivées : Wahi (Montpellier, 30M), Diouf (Bâle, 15M), Spierings (Toulouse, fin de contrat), Fulgini (Mayence, 7,20M), Aguilar (3,5M, Monaco), Guilavogui (Paris FC, 4M)

Principaux départs : Fofana (Al-Nassr, 19M), Openda (Leipzig, 43M), Onana (Besiktas, 5M), Claude-Maurice (Nice, retour de prêt)

Lille : 13/20

Le mercato des Dogues est très séduisant. Même si les pertes de plusieurs cadres (Fonte, André Gomes, Bamba) et des promesses Carlos Baleba et Timothy Weah auraient pu inquiéter les supporters nordistes, les recrues sont très intéressantes. En faisant venir les paris Samuel Umtiti et Nabil Bentaleb, auteurs de deux belles saisons l’an dernier respectivement à Lecce et Angers, les Dogues ont réalisé deux des transferts que l’on a le plus envie d’observer de près dans les prochains mois. Ajoutez à cela les venues de Hakon Haraldsson, Ivan Cavaleiro, Ignacio Miramon et Tiago Santos et vous obtenez un mercato tant intriguant que réussi. Il manque sûrement un attaquant supplémentaire pour faire souffler Jonathan David qui, malgré quelques sollicitations, est resté dans le Nord une saison supplémentaire.

Principales arrivées : Bentaleb (Angers, 4,5M), Cavaleiro (Fulham, libre), Haraldsson (Copenhague, 17M), Santos (Estoril, 6,5M), Miramon (Gimnasia La Plata, 6M), Umtiti (FC Barcelone, libre).

Principaux départs : Baleba (Brighton, 27M), Weah (Juventus, 11,3M), Fonte (Braga, libre), Bayo (Le Havre, prêt), André Gomes (Everton, retour de prêt), Bamba (Celta Vigo, libre).

Lorient : 13/20

On n’aurait pu mettre beaucoup plus à Lorient mais les paris Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, séduisants sur le papier, vont réellement placer le curseur sur le mercato lorientais qui reste bon. Miné par les blessures, l’ancien de Chelsea peut faire basculer le milieu de terrain des Merlus dans une autre sphère s’il parvient à retrouver son niveau monégasque. Même chose pour Benjamin Mendy, monstrueux sur le Rocher mais qui n’a plus joué depuis deux ans après des sombres affaires d’agression sexuelle à la suite desquelles il a finalement été jugé non coupable. Même si son arrivée a provoqué l’ire de plusieurs supporters bretons, il peut être l’un des facteurs X de la saison des hommes de Régis Le Bris. Le technicien lorientais pourra également s’appuyer sur les arrivées prometteuses de Formose Mendy, Romain Faivre, Aiyegun Tosin, Dembo Sylla et Isaak Touré pour aller viser les places européennes. Un objectif atteignable grâce à ce bon mercato et ce malgré les départs de Bamo Meïté, Ibrahima Koné et surtout celui d’Enzo Le Fée.

Principales arrivées : Formose Mendy (Amiens, 7,50M), Benjamin Mendy (Manchester City, libre), Bakayoko (Chelsea, libre), Faivre (Bournemouth, prêt), Alfred Gomis (Rennes, prêt), Isaak Touré (Marseille, transfert définitif), Tosin (Zürich, 4M), Sylla (Laval, 10M)

Principaux départs : Aouchiche (Sunderland), Jenz (Wolfsburg, 7M), Koné (Almeria, 7,5M), Le Fée (Rennes, 20M), Meïté (Marseille, prêt avec option d’achat)

Lyon : 7/20

Le mercato des Gones a été tellement agité que l’on ne sait même pas par où commencer. Alors que la DNCG n’a clairement pas arrangé les affaires estivales de l’OL, le club a également été parasité par la guerre froide entre Jean-Michel Aulas et John Textor qui promet de durer encore longtemps au grand dam de l’institution rhodanienne. Même si Matthieu Louis-Jean a réalisé de superbes coups comme la venue d’Ernest Nuamah ou encore celles de Mama Baldé et de Duje Caleta-Car, l’effectif de Laurent Blanc semble quand même plus faible que ce qu’il était en mai dernier. Même si plusieurs indésirables sont partis (Toko Ekambi, Sarr), Jeff Reine-Adélaïde et Tino Kadewere sont encore là tout comme Johann Lepenant. Réclamée depuis sept mois par Laurent Blanc, la sentinelle a enfin été recrutée. Problème, Paul Akouakou, auteur de moins de 50 matches en trois ans au Betis, n’était que le plan D de l’OL qui s’est longtemps fourvoyé sur la piste menant à Guido Rodriguez. Pire encore, alors que John Textor avait fait de la conservation des éléments prometteurs que sont Lukeba et Barcola son cheval de bataille estival, ces deux pépites, qui n’avaient de toute façon plus trop la tête à l’OL, ont plié bagage respectivement vers Leipzig et Paris. Tandis que le premier a été remplacé par Jake O’Brien, inconnu au bataillon, le second a été remplacé par le pari Diego Moreira, jeune promesse de Chelsea. Tout ça sans parler de la venue de Ainsley Maitland-Niles qui ressemble plus à une équation à 3 inconnues qu’à une réelle plus-value. Vous l’aurez compris, auteurs d’un début de saison cataclysmique, les Gones se lancent dans cette nouvelle saison avec très peu de certitudes…

Principales arrivées : Akouakou (Betis, 4M), Alvero (Sochaux, 4M), Baldé (Troyes, prêt payant de 2M), Caleta-Car (Southampton, prêt payant de 1,54M), Maitland-Niles (Arsenal, libre), Mata (Club Bruges, 5M), Moreira (Chelsea, prêt payant de 2,8M).

Principaux départs : Aouar (AS Rome, libre), Barcola (PSG, 45M), Dembélé (Al-Ettifaq, libre), Faivre (Bournemouth, 15M), Lukeba (Leipzig, 30M), Mendes (Al-Rayyan, 4,21M), Sarr (Wolfsburg, prêt payant d’1M), Toko Ekambi (2M, Abha).

Marseille : 15/20

Un recrutement taillé pour la Ligue des Champions…qui devrait finalement batailler dans une poule plus que compliquée en Europa League composée notamment de Brighton et de l’Ajax Amsterdam. Malgré la déroute face au Panathinaïkos et un début de saison poussif, les recrues marseillaises connaissent également des débuts contrastés. En faisant venir Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Lodi et Kondogbia dans un premier temps, le tandem Ribalta-Longoria a encore fait parler de sa maestria sur le marché des transferts. Même si aucun des cinq joueurs cités plus haut n’a réalisé des premiers matches convaincants, ce sont des recrues capables de faire passer Marseille dans une autre dimension. Tout comme l’arrivée de Joaquin Correa qui pourrait porter ses fruits rapidement si le buteur argentin se relance sur la Canebière. Alors que les pertes de Cengiz Under, Nuno Tavares, Dimitri Payet et Alexis Sanchez ont été palliées, l’OM a également dit adieu à Matteo Guendouzi qui, malgré un début de saison raté, aurait été un élément de rotation bénéfique pour Marcelino. Les recrutements de Murillo et Meïté en fin de mercato pourraient également s’avérer judicieux tandis que les caisses phocéennes ont été renflouées par les ventes définitives d’Arkadiusz Milik et Luis Suarez.

Principales arrivées : Aubameyang (Chelsea, libre), Correa (Inter Milan, prêt payant de 2M), Kondogbia (Atlético Madrid, 8M), Lodi (Atlético Madrid, 13M), Murillo (Anderlecht, 2,5M), Ndiaye (Sheffield United, 20M), Sarr (Watford, 13M)

Principaux départs : Malinovskyi (Genoa, prêt), Milik (Juventus, 6M), Payet (Vasco de Gama, libre), Sanchez (Inter Milan, libre), Under (Fenerbahce, 15M), Touré (Lorient), Guendouzi (Lazio Rome, prêt avec option d’achat), Tavares (Arsenal, retour de prêt).

Metz : 9/20

Les Grenats auront fort à faire cette saison dans la course au maintien. Même si les premiers pas des hommes de Laszlo Boloni ne sont pas mauvais, le promu a perdu son duo de choc en attaque dans les derniers jours du mercato. Alors que Youssef Maziz a rejoint Louvain, Georges Mikautadze, convoité par plusieurs grosses écuries, a finalement signé à l’Ajax Amsterdam. Même s’ils ont encaissé deux jolis chèques pour leur tandem, les dirigeants du FC Metz n’ont pas trouvé de remplaçant digne de ce nom dans les dernières heures du mercato même si les paris Asoro et Tetteh pourraient inverser cette tendance. Alors que Wilson Isidor était en passe de rejoindre les bords de la Moselle, son transfert n’a pas abouti et le seul remplaçant des deux hommes s’appelle Oscar Estupiñan. Hormis le joli coup Kévin Van den Kerkhof pour un prix raisonnable, le mercato messin n’est pas une franche réussite.

Principales arrivées : Estupiñan (Hull City, prêt), Asoro (Djurgardens, 1,2M), Hérelle (Brest, libre), Tetteh (Hull, 1,8M), Van den Kerkhof (Bastia, 2,5M)

Principaux départs : Maziz (Louvain, 1,50M), Mikautadze (Ajax Amsterdam, 16M), Ibrahima Niane (Angers, 0,5M), Boubacar Traoré (Wolverhampton, 11M)

Monaco : 15/20

Tout va bien en Principauté. Après un début de saison assez réussi, l’AS Monaco peut se targuer de s’être vraiment renforcés durant le mercato estival. Même si les dirigeants monégasques n’ont pas lésiné sur les moyens, ils ont réussi à vendre Axel Disasi pour 45 millions d’euros à Chelsea. Alors qu’il n’était plus trop dans son assiette depuis sa convocation à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, l’ancien Rémois a assuré une manne financière importante aux pensionnaires du stade Louis-II qui ont très bien réinvesti cet argent. Suite à la perte d’un Kevin Volland en perte de vitesse depuis plusieurs mois et à la grave blessure de Breel Embolo, Monaco a recruté Folarin Balogun, étincelant la saison passée à Reims. Hormis ce transfert d’envergure, le club du Rocher a également mis la main sur Mohammed Salisu, Denis Zakaria et Wilfried Singo pour des prix raisonnables. Pour finir, le départ du maillon faible Alexander Nübel dans les buts monégasques a été remplacé par l’arrivée de Philipp Köhn qui a réalisé des débuts en demi-teinte après une grossière erreur contre Clermont et déjà cinq buts encaissés en trois matches.

Principales arrivées : Balogun (Arsenal, 30M), Köhn (Salzbourg, 10M), Salisu (Southampton, 15M), Singo (Torino, 10M), Zakaria (Juventus, 20M).

Principaux départs : Aguilar (Lens, 3,5M), Disasi (Chelsea, 45M), Nübel (Bayern Munich, retour de prêt), Volland (Union Berlin, 4M)

Montpellier : 12/20

Pour la recherche et le travail de fond qui a été fait pour débusquer Al-Tamari et Akor Adams, il était inconcevable de mettre moins au MHSC tant les deux hommes réalisent des débuts impressionnants en Ligue 1. Alors qu’ils ont martyrisé l’OL il y a quelques jours, ces deux joueurs ont été recrutés pour une bouchée de pain en provenance respectivement de Louvain et Lillestrom. Reste à savoir s’ils parviendront à tenir sur la durée mais pour le moment, ils semblent être deux réponses convaincantes aux départs onéreux d’Elye Wahi vers Lens et de Stephy Mavididi vers Leicester. Suite à un prêt concluant la saison passée, Falaye Sacko a également été recruté par la direction héraultaise qui a également recruté le jeune défenseur central prometteur Becir Omeragic en début de mercato puis Kelvin Yeboah, jeune attaquant polyvalent, dans les ultimes instants du marché des transferts vendredi. Même si l’effectif manque légèrement de profondeur, c’est un mercato assez satisfaisant pour Montpellier qui pourra toujours compter sur son maître à jouer Téji Savanier cette saison.

Principales arrivées : Adams (Lillestrom, 4,5M), Al-Tamari (Louvain, libre), Omeragic (Zürich, libre), Sacko (Vitoria Guimaraes, 1,30M), Yeboah (Genoa, prêt avec option d’achat)

Principaux départs : Germain (Macarthur FC, libre), Makouana (Polissya Zhytomyr, 0,25M), Maouassa (Club Bruges, retour de prêt), Mavididi (Leicester, 7,5M), Wahi (Lens, 30M)

Nantes : 10/20

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le FC Nantes n’a pas forcément réussi ses deux derniers mois et demi. Mais ce n’est pas une catastrophe non plus car plusieurs paris pris par la cellule de recrutement des Canaris pourraient s’avérer être payants dans les prochaines semaines. C’est le cas des recrutements d’Adson et Marquinhos. Les deux jeunes brésiliens, fougueux, auront à vocation d’apporter le danger côté nantais cette saison. Impressionnant à l’entraînement d’après les rumeurs, Adson n’a joué que 45 minutes vendredi contre Marseille. Trop peu pour juger du potentiel du joueur de 22 ans. Les bons débuts de Douglas Augusto dans l’entrejeu sont un bon signe pour les ouailles de Paul Aristouy. Le gros problème de cette équipe, c’est qu’elle n’a pas vraiment remplacé le départ de son cerveau Ludovic Blas. En plus de l’ancien Guingampais, le club cher à Waldemar Kita a également perdu Andrei Girotto et Andy Delort. Alors que le premier est une véritable perte pour l’arrière-garde nantaise, le deuxième part dans une certaine indifférence. Point positif néanmoins, la perte du défenseur brésilien a été largement palliée par les arrivées intéressantes de Diack, Pierre-Gabriel et Cömert. A noter également le recrutement définitif de Mostafa Mohamed qui marche sur l’eau en ce début de saison (4 buts en autant de matches).

Principales arrivées : Adson (Corinthians, 6M), Abline (Rennes, prêt avec option d’achat), Cömert (Valence, prêt), Douglas Augusto (PAOK Salonique, 5M), Marquinhos (Arsenal, prêt), Pierre-Gabriel (Mayence, libre), Mohamed (Galatasaray, 5M)

Principaux départs : Blas (Rennes, 15M), Delort (Umm Salal, 2,5M), Girotto (Al-Taawoun, 4M), Guessand (Nice, retour de prêt)

Nice : 12/20

Pour l’arrivée de Francesco Farioli sur le banc, les dirigeants niçois ont décidé de mettre le tacticien italien dans les meilleures conditions. Pour ce faire, Nice a réussi à conserver Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram, courtisés cet été. Néanmoins, malgré ce tour de force, le mercato des Aiglons a mis du temps à se décanter. Morgan Sanson, première recrue de choix de l’OGC Nice, n’a posé ses valises que début août. Alors que Nice a sorti le chéquier pour entériner la venue de Terem Moffi, le club azuréen a accéléré durant le dernier mois de mercato et a signé les bons coups Aliou Baldé, Jérémie Boga et Romain Perraud durant cette période. Les départs d’Andy Delort, Kasper Dolberg et Calvin Stengs ayant renfloué les caisses, le Gym n’a pas fait de folies mais a réalisé un mercato prudent mais efficace. Face aux ambitions du club, une doublure efficace en charnière centrale n’aurait clairement pas fait de mal alors que Dante, encore titulaire, approche de la quarantaine.

Principales arrivées : Baldé (Lausanne, 3M), Boga (Atalanta, 18M), Sanson (Aston Villa, prêt), Perraud (Southampton, prêt)

Principaux départs : Delort (Nantes, 5M), Dolberg (Anderlecht, 5M), Pépé (Arsenal, retour de prêt), Schmeichel (libre), Schneiderlin (Konyaspor, libre), Ramsey (libre), Stengs (Feyenoord, 6M)

PSG : 17/20

C’est sûrement l’un des mercatos les plus aboutis et cohérents depuis l’arrivée de QSI à la tête du club parisien. Ambitieux, ce dernier a pris un virage radical cet été : exit les grands noms étrangers pour convaincre Kylian Mbappé de rester aux côtés de plusieurs têtes d’affiche de l’équipe de France. Ainsi, Paris est parvenu à enrôler Lucas Hernandez, qui réalise un excellent début de saison, Ousmane Dembélé, pour seulement 50 millions d’euros, et Randal Kolo Muani, arraché à l’Eintracht Francfort dans les ultimes heures du mercato estival. Dans le sens inverse, le board francilien a décidé de laisser partir Messi à Miami mais s’est aussi délesté de Neymar, jugé incompatible avec le nouveau projet du champion de France en titre. Alors que Sergio Ramos a également plié bagage à la fin de son contrat, les départs d’El Chadaille Bitshiabu et Abdou Diallo ont permis de renflouer les caisses. Le reste du recrutement parisien est de très grande qualité : en plus des arrivées gratuites de Cher Ndour, Marco Asensio et Milan Skriniar, le club de la capitale a, pour le moment, bien investi son argent sur Kang-In Lee, Manuel Ugarte, nouvelle pièce maîtresse de l’entrejeu de Luis Enrique, et a obtenu le prêt de Goncalo Ramos à un prix attractif. Cerise sur le gâteau, le Paris Saint-Germain a débusqué Bradley Barcola dans les dernières heures du mercato contre 45 millions d’euros qui peuvent paraître excessifs mais qui pourraient très bien s’avérer, d’ici quelques mois, être un investissement judicieux.

Principales arrivées : Asensio (Real Madrid, libre), Barcola (Lyon, 45M), Dembélé (FC Barcelone, 50M), L.Hernandez (Bayern Munich, 45M), Kolo Muani (Eintracht Francfort, 95M), Kang-In Lee (Majorque, 22M), Goncalo Ramos (Benfica, prêt payant de 20M), Skriniar (Inter Milan, libre), Ugarte (Sporting CP, 60M)

Principaux départs : Bernat (Benfica, prêt), Bitshiabu (Leipzig, 15M), Diallo (Al-Arabi, 15M), Messi (Inter Miami, libre), Neymar (Al-Hilal, 80M), Ramos (libre), Sanches (AS Rome, prêt payant d’1M)

Reims : 15/20

Pour un club de la dimension de Reims, il est parfois très compliqué de remplacer un buteur comme Folarin Balogun, qui a inscrit 21 buts la saison passée en Ligue 1. Pourtant, les Rémois semblent s’en être sortis avec brio cet été. En effet, après avoir mis très tôt la main sur Oumar Diakité contre 2,5 millions d’euros en provenance de Salzbourg, les dirigeants champenois ont également mis la main sur Mohammed Daramy, déjà buteur en Ligue 1, contre 12 millions d’euros. Bénéficiant de plus de moyens qu’à l’accoutumée, Reims a bien investi et semble s’être très clairement renforcé à l’image de l’arrivée de Joseph Okumu pour remplacer Andreaw Gravillon. Malgré les départs de Flips et Cajuste, les dirigeants du SdR ont su réinvestir en masse sur des valeurs sûres comme Teddy Teuma et Keito Nakamura, déjà intéressants après leurs débuts en Ligue 1. Et alors que les paris Wilson-Esbrand, Amine Salama et Reda Khadra sont au rendez-vous, Will Still a de quoi se régaler et nous régaler dans les prochains mois avec ce mercato jouissif et rafraîchissant de la part d’une équipe ambitieuse de notre Ligue 1.

Principales arrivées : Daramy (Ajax Amsterdam, 12M), O.Diakité (Salzbourg, 2,5M), Khadra (Brighton, 1,9M), Nakamura (LASK Linz, 12M), Okumu (La Gantoise, 12M), Salama (Angers, 4M), Teuma (Union Saint-Gilloise, 3,5M), Wilson-Esbrand (Manchester City, prêt), Richardson (Le Havre, retour de prêt)

Principaux départs : Balogun (Arsenal, retour de prêt), Cajuste (Naples, 12M), Flips (Anderlecht, 3,5M), Gravillon (Adana Demirspor, 2,5M), Locko (Brest, 0,5M), Lopy (Almeria, 8M)

Rennes : 13/20

Cet été, le Stade Rennais avait un objectif prioritaire : reconstruire son milieu de terrain, parfois défaillant la saison passée. Et c’est un doux euphémisme que de dire que le milieu de terrain rennais pour cette nouvelle saison est totalement différent de celui de l’année dernière. Après avoir rapidement acquis les arrivées de Ludovic Blas et Enzo Le Fée, les dirigeants bretons ont mis la main sur le gros coup Nemanja Matic puis la jeune promesse suisse Fabian Rieder en fin de mercato afin d’étoffer encore plus un milieu de terrain désormais fourni. Alors que la vente de Jérémy Doku pourrait impacter Rennes sur certaines rencontres qui nécessitent un déséquilibre par la vitesse et le dribble, les 60 millions d’euros récoltés suite à son départ vont permettre de remplir les comptes du club, à l’instar de la transaction envoyant Lesley Ugochukwu à Chelsea contre près de 30 millions d’euros. Alors que la défense manque légèrement d’expérience et de profondeur, le seul bémol du mercato réside sûrement dans l’incapacité de répondre à ce besoin. Les prolongations d’Adrien Truffert, Jeanuël Belocian et Lorenz Assignon sont de bonnes choses alors que l’arrivée sur le gong du jeune attaquant turc prometteur Bartug Yildirim est assez intéressante.

Principales arrivées : Blas (Nantes, 15M), Le Fée (Lorient, 20M), Matic (AS Rome, 2M), Rieder (Young Boys Berne, 15M), Yildirim (Hatayspor, 5M)

Principaux départs : Doku (Manchester City, 60M), Majer (Wolfsburg, 30M), Meling (Copenhague, 2M), Toko Ekambi (Lyon, retour de prêt), H.Traoré (Real Sociedad, libre), Rodon (Tottenham, retour de prêt), Ugochukwu (Chelsea, 27,5M)

Strasbourg : 13/20

L’arrivée de BlueCo, également propriétaire de Chelsea, a permis à Strasbourg de passer dans une autre dimension sur le marché des transferts. Même si le départ de dernière minute de Jean-Ricner Bellegarde à Wolverhampton est venue ternir l’été alsacien, ce dernier a quand même vu le RCSA réussir son mercato. D’entrée de jeu, les arrivées de Abakar Sylla en charnière centrale et Emmanuel Emegha à la pointe de l’attaque ont donné le ton. Alors que le nom d’Elye Wahi a longtemps été associé aux pensionnaires de La Meinau, les arrivées des prometteurs Dilane Bakwa, en provenance de Bordeaux, et Angelo Gabriel, prêté par Chelsea, ont ponctué la réussite strasbourgeoise pour donner un nouvel élan à son attaque, orpheline de son meilleur buteur Habib Diallo, parti en Arabie saoudite. Alors que l’inexorable Dimitri Liénard est allé finir sa carrière sous les couleurs du SC Bastia, le départ de Djiku a été pallié par l’arrivée de Sylla donc, mais aussi par celles de Junior Mwanga et Saidou Sow venues respectivement de Bordeaux et Saint-Etienne. Un mercato satisfaisant pour le RSCA.

Principales arrivées : Angelo (Chelsea, prêt), Bakwa et Mwanga (Bordeaux, 20M pour les deux), Emegha (Sturm Graz, 12M), Sow (ASSE, 3M), Abakar Sylla (Club Bruges, 20M)

Principaux départs : Bellegarde (Wolverhampton, 15M), H.Diallo (Al-Shabab, 18M), Djiku (Fenerbahce, libre), Le Marchand (retraite), Liénard (Bastia, libre), Sanson (Aston Villa, retour de prêt)

Toulouse : 6/20

Toulouse est sûrement l’équipe qui a le moins bien réussi son été. Alors que le milieu du Benelux, qui a porté le club de la Ligue 2 à la Ligue 1, n’est plus en Haute-Garonne avec les départs de Van Den Boomen, Dejaegere et Spierings, le Téfécé a également perdu Maxime Dupé, Anthony Rouault et Farès Chaïbi, trois autres joueurs prépondérants la saison passée. Alors que l’attaque a également été délestée de Rafael Ratao et Rhys Healey, les Pitchounes n’ont recruté aucun joueur digne de ce nom capable de remplacer tout ce beau monde. Car oui, à l’image de l’intronisation de Carles Martinez Novell, Toulouse a fait des paris lors de ce mercato. Alors que les premiers pas de Casseres et Schmidt dans l’entrejeu occitan sont assez timides, le recrutement de Magri semble assez maigre sur le plan offensif même si l’arrivée sur le fil du milieu offensif Aron Dönnum en provenance du Standard de Liège, s’annonce prometteuse. Le jeune ailier de la génération 2003 Ibrahim Cissoko, actuellement blessé, pourrait également s’avérer être une recrue judicieuse.

Principales arrivées : Casseres (New York Red Bulls, 1M), I.Cissoko (NEC Nimègue, 3M), Dönnum (Standard de Liège, 4,5M), Gelabert (Mirandes, libre), Magri (Bastia, 2M), Schmidt (Werder Brême, 2,5M)

Principaux départs : Chaïbi (Eintracht Francfort, 10M), Dejaegere (Charlotte, libre), Dupé (Anderlecht, libre), Healey (Watford, libre), Ratao (Bahia, 2,5M), Rouault (Stuttgart, prêt avec option d’achat), Spierings (Lens, libre), Van den Boomen (Ajax Amsterdam, libre)