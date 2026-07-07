Équipe de France : la sénatrice Celeste Amarilla tire encore à boulets rouges sur Kylian Mbappé et la France !

« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot ». Les propos de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla avaient logiquement fait polémique.

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Kylian Mbappé lui avait répondu par la suite : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ». Dans le même temps, cette affaire est en train de créer un petit conflit géopolitique entre les deux gouvernements…

Une nouvelle sortie médiatique presque lunaire

En ce début d’après-midi, Celeste Amarilla avait convoqué les journalistes pour une conférence de presse. L’occasion de s’excuser ? Clairement pas, puisque la politicienne paraguayenne a remis une pièce dans la machine. Elle a d’abord évoqué un complot de la FIFA, qui serait derrière toute cette polémique. « Comme je l’ai dit dans mon communiqué hier, c’est entre Mbappé et moi. Moi je n’ai pas parlé de la France. Je parle pour moi, je ne représente personne, pas mon parti. J’ai le droit de donner mon opinion, même si je suis sénatrice, je suis avant tout citoyenne. J’ai le droit de dire ce que je veux, de supporter l’équipe que je veux, de donner mon opinion. C’est un droit que nous avons tous. Comment mes propos font le tour du monde ? Pourquoi ça inquiète tout le monde ? Que Macron appelle le président du Paraguay pour dire "que cette folle se taise" ? Ce n’est pas à cause de Mbappé, les gens ne te défendent pas Mbappé, c’est la FIFA, un pouvoir fasciste. Il y a une rétro-alimentation du pouvoir politique Mondial avec la FIFA », a-t-elle déclaré.

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« Moi, je réponds à Mbappé, et ça devient presque la guerre. Mais c’est la FIFA. C’est un pouvoir qui surpasse la souveraineté des pays. Mbappé et moi sommes juste deux pièces dans ce jeu d’échecs, qui n’est plus du foot, mais de la politique. Trump fait ce qu’il veut. Pourquoi nous n’avons pas ce pouvoir nous ? Pourquoi Santiago Peña (président du Paraguay, NDLR) ne peut pas le faire ? Personne n’a défendu nos joueurs. C’est Infantino qui appelle Macron pour qu’il appelle le président et me dise de me taire. Dites ce que Mbappé disait à nos joueurs sur le terrain. Personne ne va défendre nos joueurs. Moi je vais le faire, quand je veux, et avec les termes que je souhaite. Mbappé ne m’a pas demandé de m’excuser, et je n’ai pas de raison de le faire. J’ai écrit ce que je devais écrire. Je me suis rétractée, oui, c’est du racisme, c’est pour ça que j’ai effacé mon post. Je m’excuse auprès de tout le monde, je déteste le racisme. Je suis en train de me déconstruire, je viens d’une société où tout était différent. En Europe, qu’ils fassent ce qu’ils veulent, en France aussi. Mais je dis à la FFF qu’ils prennent un avocat s’ils veulent, mais ils n’ont pas la légitimité pour déposer une plainte contre moi. Je n’ai pas parlé d’eux, s’ils veulent porter plainte, qu’ils le fassent. Notre gouvernement a agi de manière abjecte, Macron les appelle et ils communiquent directement. Ce sont mes commentaires, moi, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis dans l’opposition », a-t-elle ajouté.

⚽ CELESTE AMARILLA ARREMETE CONTRA LA FIFA, DOMÍNGUEZ, HARRISON Y EL GOBIERNO



La senadora @CelesteSenadora cuestionó la actuación de la FIFA tras la polémica con Kylian Mbappé y criticó la postura asumida por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y el titular de la… pic.twitter.com/qdeOygT96J — Agenda Paraguay (@agparaguay) July 7, 2026

Enfin, elle en a remis une couche sur l’attaquant du Real Madrid. « Quand ce mal-élevé de Mbappé crie sur nos joueurs, personne ne les a défendus. Quand un Français a dit que les Paraguayens sont repoussants, personne ne dit rien. Je ne dois rien dire moi ? Personne ne dit rien. Et je dis qu’ils mangent des noix de coco, et là, c’est scandale, les Paraguayens et les Africains, les Sudaméricains, nous sommes pareils, nous sommes discriminés, pour eux nous sommes des "negritos". La FIFA est derrière tout ça. Elle veut entrer dans la politique. Le seul qui puisse porter plainte contre moi, c’est Mbappé. La France, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. J’ai déjà été discriminée en Europe. Je me suis rétractée, mais Mbappé doit aussi se rétracter. Ne t’embrouille pas avec les Paraguayens Mbappé, ici, on a mis Ronaldinho en prison. Ne me sous-estime pas Mbappé », a-t-elle conclu. Le message est passé…