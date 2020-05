OM : Jacques Henri-Eyraud garantit "un expert" au poste de directeur général du football

Depuis la soirée du 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille est en pleine tourmente. Il y a une dizaine de jours, le club phocéen a en effet annoncé le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta «d'un commun accord». Une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit et rapidement, l'avenir d'André Villas-Boas était sur toutes les lèvres. Mais avec le départ de l'Espagnol, la formation olympienne va devoir le remplacer.

Dans son communiqué concernant Andoni Zubizarreta, l'OM avait alors rapidement dévoilé une information. «L'Olympique de Marseille précise que le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours», expliquait le club dans celui-ci. Jacques-Henri Eyraud, le président, a lui apporté plus d'informations le lendemain sur RMC : «cette personne n'est pas encore recrutée. Il n'y a pas de nom à annoncer, elle n'est pas encore recrutée. Mais je pense que par rapport à cette nouvelle phase, il fallait faire un certain nombre de changements et on continuera dans d'autres domaines.»

Déjà beaucoup d'appels reçus

Alors qui va prochainement débarquer sur la Canebière ? Aucun nom n'a pour le moment fuité mais le club phocéen travaille forcément en coulisses. Et pour l'AFP, Jacques-Henri Eyraud a apporté des précisions ce samedi. Une short-list aurait été établie pour trouver quelqu'un de compétent. C'est ce qu'a assuré le boss de l'OM à l'agence de presse : «évidemment, il sera un expert du football, ceux qui ont pu dire ou écrire l'inverse sont totalement à côté de la plaque.»

«On a reçu de nombreux appels», aurait en plus ajouté une source à l'AFP. En tout cas, la personne qui sera nommée directeur général chargé du football aura beaucoup de travail, notamment pendant le mercato. Et sur ce sujet, JHE a été clair, en expliquant qu'il n'y aurait pas de «soldes». Il ne reste donc plus qu'à trouver la bonne personne.