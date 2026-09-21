PSG : Vitinha est fier de battre un record de Pauleta

Le succès du Paris Saint-Germain face à l’OM (2-1) a également permis à Vitinha de franchir un cap symbolique dans l’histoire du club. Avec cette rencontre disputée au Vélodrome, le milieu portugais a dépassé les 211 matches disputés sous le maillot parisien par Pedro Miguel Pauleta. Une performance particulière pour le joueur, qui a tenu à souligner l’importance de cette légende du PSG.

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« Ah oui combien ? C’est important pour moi. C’est spécial. C’est une légende du PSG et aussi du Portugal. » Une marque qui a forcément une saveur particulière pour Vitinha, arrivé à Paris en 2022 et désormais installé parmi les joueurs les plus capés de l’histoire récente du club.