EdF : Deschamps et l'avenir de Mbappé

Présent en conférence de presse au siège de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans), au cœur d'une bataille entre le Paris SG et le Real Madrid. Et le sélectionneur national est resté assez évasif.

«Il faut lui poser la question. Je n'ai pas les tenants et aboutissants. Les choses factuelles, c’est que le mercato se termine mardi soir. Ça coïncide avec une veille de match pour nous. Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais je ne vais pas me battre contre ça. Je ferai en sorte d’être conciliant du mieux possible s’il doit changer de club. Les conséquences, ce sont leurs décisions, leurs carrières. Je peux donner un avis, mais la décision leur appartient », a-t-il lâché. C'est dit.