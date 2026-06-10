Le Real Madrid annonce une nouvelle prolongation en or

Après avoir prolongé son partenariat avec Emirates, la Casa Blanca a annoncé une autre bonne nouvelle. Ce mercredi, le Real Madrid et Adidas ont officialisé la prolongation de leur partenariat pour huit années supplémentaires dans un communiqué officiel, consolidant ainsi l’une des collaborations les plus emblématiques du football. Depuis 1980, cette union a marqué le monde du ballon rond, notamment en Europe, puisque huit Ligues des champions ont été remportées par la Casa Blanca sous l’équipementier aux trois bandes.

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🤝 ¡El Real Madrid y @adidas prorrogan la alianza más exitosa del fútbol mundial! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2026

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Florentino Pérez, président du Real Madrid depuis 2009, et réélu dans la nuit de dimanche à lundi lors des élections, a d’ailleurs réagi à ce nouveau contrat emblématique. « Cet accord que nous scellons aujourd’hui est le plus important de l’histoire du football. L’alliance stratégique entre le Real Madrid et adidas nous a aidés au cours de ces trois décennies à vivre l’une des étapes les plus merveilleuses de notre histoire. Et cela nous a également permis de continuer à nourrir ce sentiment universel qu’est le madridismo ». Bjørn Gulden, PDG d’adidas, a notamment ajouté que cette association "était l’une des plus longues et les plus réussies du sport".