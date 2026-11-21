«Ce que nous savons laisse penser qu’il sera difficile d’atteindre le niveau qu’il a si souvent affiché ici. Nous devons parler à la famille, au joueur et surtout à ses représentants. Ces sommes ne sont plus envisageables – désolé, avec tout le respect que je dois.» Karl-Heinz Rummenigge a ouvert la boîte de Pandore hier soir. Après le match nul contre Cologne où le champion d’Allemagne a perdu coup sur coup Harry Kane pour trois mois et Michael Olise pour quelques semaines, le membre du conseil de surveillance, et ancien président du directoire du club, a tapé fort sur le jeune milieu offensif.

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Ce dernier est atteint d’un dysfonctionnement neurologique qui l’empêche de pouvoir enchaîner les rencontres de haut niveau. Malgré un protocole de soins et une maladie qui n’a rien de grave, le milieu offensif est soumis à des étourdissements sur le terrain. Il lui arrive même de tomber dans les pommes. Le problème est connu de longue date par le Bayern et semblait jusqu’à ces derniers mois plutôt maîtrisable. Depuis quelque temps, Musiala a connu plusieurs malaises en match et à l’entraînement. Son niveau de performance n’est plus le même et son cas pose forcément question. Il est l’un des joueurs les mieux payés du Bayern.

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La déclaration de Rummenigge est loin d’être innocente

Rummenigge pense avant tout à l’avenir du club. S’il souhaite le retour de Musiala, l’ancien attaquant aujourd’hui âgé de 71 ans n’y croit pas. Le contrat qui le verrouille jusqu’en 2030 est même devenu un poids selon lui. «Je n’imagine pas Jamal quitter le club ni un autre club l’acheter dans ces circonstances. C’est problématique.» Cette déclaration a beau être officielle, elle n’est pas partagée par tout le monde au sein du club. Depuis hier soir et cette fameuse interview qui a fait grand bruit, dirigeants, entraîneur et joueurs prennent position, et ne vont pas tous dans le même sens.

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«C’est quelqu’un qui doit endurer beaucoup de choses à son jeune âge. Nous le soutenons. Nous croyons qu’il a le potentiel pour retrouver sa forme, affirme Max Eberl, le directeur sportif, tout en tempérant la situation. Il est légitime d’être inquiet, surtout après ce qui s’est passé.» Avant Rummenigge, Uli Hoeness, le président d’honneur du Bayern, et Jan-Christian Dreesen, le PDG, avaient fait part de leurs inquiétudes après les premiers malaises de Musiala durant deux matchs amicaux cet été. D’après Bild, il y a désormais deux camps sur le sujet qui s’opposent au sein du club.

Deux clans s’affrontent au Bayern au sujet de Musiala

On retrouve d’un côté, Hoeness, Rummenigge et la majorité du conseil de surveillance, ainsi que Dreesen. Ils aimeraient que Musiala accepte de revoir son salaire à la baisse puisqu’il n’est plus aussi performant qu’avant. La déclaration de Rummenigge d’hier soir est d’ailleurs perçue comme un premier coup de pression par le clan d’en face. Celui-ci est incarné par la direction sportive, Max Eberl et Christoph Freund en tête. Vincent Kompany est également leur allié dans cette affaire. Le technicien a refusé «d’entrer dans ce débat» après le match de ce vendredi soir, tout en affirmant qu’ «il est tout à fait normal que des personnes ayant fait beaucoup pour le club aient leur opinion.»

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Le vestiaire est évidemment du côté de l’international allemand, à l’image de Konrad Laimer, lui aussi interrogé en zone mixte. «Jamal est un super gars qui travaille incroyablement dur au quotidien. Vu ce que je vois tous les jours, je suis absolument certain qu’il retrouvera son meilleur niveau. Je suis très content, nous sommes tous très contents de le revoir sur le terrain, et je suis sûr qu’il va montrer à tout le monde de quel bois il se chauffe.» Musiala effectuait son retour à la compétition hier après un pépin musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois et demi. Il a disputé les 20 dernières minutes contre Cologne.