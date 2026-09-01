AC Milan : Kevin Zeroli va partir en prêt à Südtirol

Le Milan tient une nouvelle sortie de dernière minute. Selon nos informations, Kevin Zeroli va quitter les Rossoneri pour rejoindre le Südtirol. L’opération a été bouclée ce mardi matin et le milieu de terrain de 21 ans va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une nouvelle étape pour le jeune Italien, qui reste sur une expérience convaincante avec la Juve Stabia.

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Le Südtirol a finalement remporté la course au joueur, devançant sur le fil le Padova, également intéressé par son profil. Zeroli va donc poursuivre sa progression en Serie B, avec l’objectif de confirmer les belles promesses affichées lors de son précédent passage dans l’antichambre de l’élite italienne. Pour le Milan, il s’agit d’une nouvelle cession en prêt dans les dernières heures du mercato.