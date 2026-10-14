Me Delphine Verheyden n’est plus l’avocate de Kylian Mbappé

C’est une petite révolution dans l’entourage de Kylian Mbappé. Depuis cet été, Me Delphine Verheyden, qui défendait les intérêts de la star française depuis une décennie, n’est plus en charge de ses affaires, d’après L’Équipe. «J’ai pris un immense plaisir à travailler ces dix dernières années aux côtés de Kylian Mbappé. C’est un sportif et un homme exceptionnel. J’ai pris acte de la volonté du directeur général de son groupe de mettre un terme à ma convention le 16 août 2026», confirme-t-elle auprès du journal.

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Elle veillait depuis toutes ces années au bon fonctionnement des activités du joueur, mais également à ses contrats avec ses différents employeurs et ses sponsors, et incarnait une forme de stabilité. Elle s’est toujours contentée de son domaine de compétence, à savoir le juridique, et refusait le rôle d’agent. Elle aurait été mise de côté par Ziad Hammoud, le directeur général d’Interconnected Ventures depuis 2023, la holding du capitaine des Bleus et de sa mère, Fayza Lamari. Ce dernier aurait des visées au rayonnement international. La fin de cette relation est tout de même un peu houleuse. Me Verheyden a saisi le conseil de l’ordre des avocats de Paris afin d’obtenir le paiement d’honoraires dans le cadre de la bataille judiciaire face au PSG.