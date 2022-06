PSG : Milan à l'affût pour Neymar

La suite après cette publicité

Les dernières informations au sujet de l'avenir de Neymar (30 ans) agitent le marché. Ainsi, Santos est venu aux renseignements ces dernières heures tandis que Chelsea a démarré une opération séduction via son compatriote Thiago Silva (37 ans). Et ils ne sont pas les seuls.

Selon les informations de UOL Esporte, l'AC Milan se tiendrait prêt à bondir si la rumeur d'un possible départ en prêt avec une partie du salaire du Brésilien prise en charge par le Paris SG se confirmait. Les Rossoneri, qui ont déjà eu Ronaldinho, Kaka, Ronaldo et tant d'autres stars auriverdes dans leurs rangs, aimeraient beaucoup ajouter le n° 10 parisien à leur collection. Un courtisan de plus...