LdC (F) : première victoire pour le Paris FC face à Benfica

Une semaine après leur match nul frustrant concédé face au Real Madrid (1-1), les joueuses du Paris FC ont fait le plein de confiance. À l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions, elles ont fait subir leur loi à Benfica ce mercredi soir (2-0). L’expulsion de Moller pour une faute avec les deux pieds décollés sur Scott aura précipité la chute des Lisboètes, réduites à 10 dès la 30e minute de jeu.

Mendy avait ouvert le score à peine treize minutes plus tard en propulsant du gauche un centre de Le Moguédec dans les filets (43e). Les Portugaises ont eu quelques situations pour revenir au score, à l’image de la demi-volée de Cameirao venue fracasser la barre de Chavas (47e). Maëlle Garbino a finalement fait la décision en réceptionnant un nouveau caviar de Le Moguédec (62e). Elle aurait même pu s’offrir un doublé. Grâce à ce premier succès en C1 cette saison, le Paris FC grimpe provisoirement à la 10e place. Benfica est 15e sur 18.