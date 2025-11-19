Menu Rechercher
Commenter

LdC (F) : première victoire pour le Paris FC face à Benfica

Par Jordan Pardon
1 min.
Paris FC @Maxppp

Une semaine après leur match nul frustrant concédé face au Real Madrid (1-1), les joueuses du Paris FC ont fait le plein de confiance. À l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions, elles ont fait subir leur loi à Benfica ce mercredi soir (2-0). L’expulsion de Moller pour une faute avec les deux pieds décollés sur Scott aura précipité la chute des Lisboètes, réduites à 10 dès la 30e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Mendy avait ouvert le score à peine treize minutes plus tard en propulsant du gauche un centre de Le Moguédec dans les filets (43e). Les Portugaises ont eu quelques situations pour revenir au score, à l’image de la demi-volée de Cameirao venue fracasser la barre de Chavas (47e). Maëlle Garbino a finalement fait la décision en réceptionnant un nouveau caviar de Le Moguédec (62e). Elle aurait même pu s’offrir un doublé. Grâce à ce premier succès en C1 cette saison, le Paris FC grimpe provisoirement à la 10e place. Benfica est 15e sur 18.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Paris FC

En savoir plus sur

Paris FC Logo Paris FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier