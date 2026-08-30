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Strasbourg annonce l’arrivée d’Oso

Par Samuel Zemour
1 min.
Oso avec le Séville FC @Maxppp

Le Racing Club de Strasbourg poursuit son mercato fou avec l’arrivée d’Oso. Le latéral gauche espagnol de 23 ans quitte le Séville FC et s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031 dans un transfert estimé à 10 M€. Formé à Malaga avant de rejoindre Séville en 2022, Joaquín Martínez Gauna, de son nom complet, avait effectué ses débuts avec l’équipe première andalouse en décembre 2023 à l’occasion d’un match de Coupe du Roi.

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Après avoir fait ses armes avec la réserve, Oso s’est véritablement installé dans l’équipe première lors de la saison 2025-2026, avec 21 rencontres de Liga, 2 buts et 3 passes décisives. Le défenseur avait également parfaitement commencé le nouvel exercice puisqu’il avait été titularisé lors des deux premières journées de championnat, pour un but et une passe décisive. À 23 ans, l’Espagnol va désormais découvrir la Ligue 1 sous les couleurs de Strasbourg.

Pub. le - MAJ le
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