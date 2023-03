PSG : l’avis tranché de Daniel Riolo sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi a encore déçu. Face au Bayern, l’Argentin n’a pas été à la hauteur de l’enjeu ni de son statut de meilleur joueur de la planète. Et forcément, de plus en plus de Parisiens espèrent qu’il ne sera pas prolongé, alors que son contrat termine en juin. C’est le cas de Daniel Riolo, qui s’est confié pour OhMyGoal.

« Au PSG, je ne crois pas qu’il ait une vraie motivation à jouer pour ce club, qu’il ait un vrai attachement à ce club, il est venu par opportunisme. Le pire, c’est que je ne lui en veux même pas. Il aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. […] J’ai presque envie de lui dire, pour lui "mais va à Miami, va je ne sais pas où". La fin de Ronaldo m’a désespéré, je ne veux pas que Messi termine de la même façon. Qu’il aille se régaler quelque part, à Miami, au soleil. Mais le PSG, ce n’est pas cohérent sportivement de le prolonger », a lancé le journaliste. Voilà qui est clair !

