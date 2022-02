Barça : Joan Laporta laisse la décision à Xavi pour Ousmane Dembélé

A cinq mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l'ailier français Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail en Catalogne, permettant ainsi aux prétendants de le signer librement pour l'été prochain. Lors de la conférence de presse de présentation de l'attaquant espagnol Adama Traoré en provenance de Wolverhampton, le président du Barça Joan Laporta a laissé le choix sportif de le faire jouer ou non pour cette deuxième partie de saison à son entraîneur Xavi Hernandez.

«Pour en revenir à Dembélé, c'est l'entraîneur qui décidera, c'est sa décision, a déclaré le dirigeant catalan avant de poursuivre. Je pense qu'il travaille pour cette saison mais aussi pour la saison prochaine et un joueur qui ne sera sûrement pas là, parce qu'il doit y avoir un autre club, c'est plus difficile pour lui de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire une équipe. Et il n'a pas voulu renouveler et dans ce sens, c'est un problème qui, je l'espère, sera résolu dans notre intérêt et qu'il ne sera pas lésé non plus.»