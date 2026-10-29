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Ligue 1

PSG : Khvicha Kvaratskhelia reçoit un beau mesage de soutien de son frère

Par Aurélien Macedo
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp

Blessé le 20 octobre dernier lors de la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Un gros coup dur pour l’ailier géorgien qui va connaître de longs mois d’absence. Alors que son opération s’est bien déroulée, il va observer une période de rééducation.

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Auteur d’un doublé avec le Dinamo Tbilissi en Youth League contre Copenhague (3-0), son frère Tornike Kvaratskhelia lui a adressé un joli message de soutien : «bien sûr, Khvicha traverse une période très difficile en ce moment, il a subi une grave blessure. Comme tous les Géorgiens, je suis à ses côtés et le serai toujours.»

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