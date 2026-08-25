Al-Hilal s’intéresse à Ismaïla Sarr

Un nouveau prétendant se positionne sur Ismaïla Sarr. Selon nos informations, Al-Hilal s’intéresse à l’international sénégalais et apprécie son profil pour renforcer son secteur offensif. Le club saoudien est venu prendre des renseignements sur la situation de l’attaquant de 28 ans, dont l’avenir à Crystal Palace reste incertain à quelques jours de la fin du mercato.

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Pour le moment, il s’agit avant tout d’un intérêt et aucune offre n’a encore été transmise à Crystal Palace. Al-Hilal surveille néanmoins la situation de près, alors qu’en parallèle, Galatasaray continue de faire le forcing pour tenter de récupérer le Sénégalais. Le club turc reste très actif sur le dossier et pousse pour trouver un accord avec Crystal Palace. La concurrence pourrait donc s’intensifier autour d’Ismaïla Sarr dans les derniers jours du mercato.