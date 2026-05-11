Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Trophées UNFP 2026 : Ousmane Dembélé chambre Vitinha

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Sacré meilleur joueur de l’année de Ligue 1 pour la deuxième fois consécutive, Ousmane Dembélé a pris la parole pour remercier l’ensemble de ses proches et de ses partenaires au PSG. Mais le Ballon d’Or 2025 en a également profité pour chambrer Vitinha, qui était lui aussi en lice pour le trophée.

La suite après cette publicité
L1+
😂 Dembélé, Vitinha, Doué, ça joue bien mais ça chambre bien aussi !

#TropheesUNFP
Voir sur X

« Je voulais remercier toute ma famille, le staff, le président, le coach Luis Enrique. J’ai la chance d’avoir un entraîneur comme ça, il est exceptionnel. Et Vitinha aussi parce qu’il m’a demandé de lui rendre hommage. C’est un coéquipier exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais avec un but… (rires). »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier