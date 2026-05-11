Trophées UNFP 2026 : Ousmane Dembélé chambre Vitinha

Sacré meilleur joueur de l’année de Ligue 1 pour la deuxième fois consécutive, Ousmane Dembélé a pris la parole pour remercier l’ensemble de ses proches et de ses partenaires au PSG. Mais le Ballon d’Or 2025 en a également profité pour chambrer Vitinha, qui était lui aussi en lice pour le trophée.

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« Je voulais remercier toute ma famille, le staff, le président, le coach Luis Enrique. J’ai la chance d’avoir un entraîneur comme ça, il est exceptionnel. Et Vitinha aussi parce qu’il m’a demandé de lui rendre hommage. C’est un coéquipier exceptionnel, il aurait mérité ce trophée, mais avec un but… (rires). »