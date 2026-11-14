Équipe de France : Zinédine Zidane répond cash sur les tensions avec Kylian Mbappé

Battue par l’Italie jeudi en Ligue des Nations (3-1), l’équipe de France doit rapidement réagir. Les Bleus retrouveront la Turquie ce dimanche à Bordeaux (20h45), avec l’objectif de repartir de l’avant et d’assurer la qualification en phase finale. À la veille de cette rencontre, Zinédine Zidane s’est présenté en conférence de presse et a notamment été interrogé sur les rumeurs faisant état de tensions avec Kylian Mbappé. Le sélectionneur a fermement démenti tout problème avec son capitaine, alors que les deux hommes doivent encore trouver leurs repères dans leur collaboration.

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Une relation encore fragile

« Je ne comprends pas, mais ce n’est pas bien grave. C’est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le débat. J’ai la relation d’un entraîneur avec son joueur et ça se passe parfaitement. Ce sont des bêtises. C’est dommage et assez agaçant », a répondu Zidane. Une sortie destinée à calmer les spéculations autour de leur relation, alors que plusieurs incompréhensions auraient marqué leurs premiers échanges. La gestion de l’attaquant du Real Madrid a également alimenté les interrogations lors des derniers rassemblements.

Mbappé aurait été frustré par la volonté initiale de son sélectionneur de le repositionner sur le côté gauche, lui qui souhaite évoluer dans l’axe. Lors du premier, Zidane aurait aussi regretté le départ de Mbappé après sa gêne physique contre la Turquie, alors que le capitaine avait ensuite disputé l’intégralité de la rencontre suivante avec le Real Madrid face à Villarreal. Cette fois encore, le sélectionneur aurait souhaité le conserver dans le groupe pour affronter l’Italie et surtout la Turquie, mais une nouvelle gêne aux ischio-jambiers a contraint le Madrilène à déclarer forfait contre les Italiens.

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Zinédine Zidane confirme la présence de Mbappé

Interrogé sur son importance, Zidane a néanmoins été catégorique : «ça change tout, on préfère l’avoir que ne pas l’avoir. Il n’y a pas de problème, il sera avec nous demain. Vous verrez comment on va jouer. Ce sont des choses d’entraîneur», a-t-il répondu. «Kylian a toujours un rôle important sur le terrain ou en dehors. Il est très important pour nous dans le collectif. À la mi-temps du match, il l’a été, il l’est encore et il nous le fait savoir. Il a faim comme le coach l’a dit et il sera prêt pour nous aider comme il le fait à chaque fois. Il est en forme. On le sent avec nous», a ajouté Lucas Da Cunha.

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Que pensez-vous de la relation entre Zinédine Zidane et Kylian Mbappé en équipe de France ? Une relation totalement saine. Des divergences tactiques entre un entraîneur et son joueur Kylian Mbappé doit s'adapter davantage aux choix de Zidane Les tensions sont préoccupantes pour l'avenir des Bleus Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le technicien a enfin insisté sur l’importance de la réaction attendue face aux Turcs, malgré une défaite qui a mis en évidence plusieurs lacunes. « On sait ce qu’on a fait en Italie. On a fait de belles choses, mais quand vous perdez, il y a des choses qui se sont moins bien passées. Même si un point suffit, notre objectif est de toujours gagner le match, demain. Il va falloir faire un gros match », a-t-il prévenu. Reste désormais à voir comment les deux hommes parviendront à accorder leurs attentes sur le terrain.