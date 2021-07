LOSC : José Fonte défend le choix Jocelyn Gourvennec

A 37 ans, José Fonte a choisi de prolonger d'une saison au LOSC. Le choix de la continuité pour le capitaine des Dogues ? Pas forcément. Puisque c'est désormais sous les ordres de Jocelyn Gourvennec que l'international lusitanien va évoluer. Un choix pas toujours compris par les médias et les observateurs du club nordiste, mais que le défenseur central a tenu à appuyer. «Il y a toujours des personnes qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Il faut laisser du temps, il faut faire confiance au président, qui a choisi l’entraîneur. On lui fait confiance, on est les joueurs, l’entraîneur est l’entraîneur, on va travailler ensemble pour gagner des matches. Monsieur Gourvennec est une personne intelligente», a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre et d'évoquer le début de leur collaboration.

«On a échangé deux ou trois fois. On a parlé vingt-trente minutes. C'est une bonne personne, qui a un bon caractère. Aux entraînements, j'ai pu voir qu'on continuait avec les mêmes routines, la même manière de jouer. Cela montre une grande intelligence. Pourquoi tout changer quand tu as gagné le titre comme on l'a fait l'an passé ? Après, c'est normal qu'il mette en place son style, sa philosophie petit à petit, c'est un entraineur très intelligent, calme. Un entraîneur qui parle peu, mais quand il parle il donne des indications précises. On a commencé à travailler il y a peu de temps mais je suis sûr qu'on va tous grandir, continuer à s'améliorer, à se connaître. Je veux travailler avec lui aussi pour apprendre». Le début d'une belle histoire.