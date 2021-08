Pour Carlos Bianchi, le PSG n'a jamais été aussi fort

Le Paris Saint-Germain faisait déjà partie des favoris de la Ligue des Champions, un statut qui s’est accentué depuis l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi. L’Argentin pourrait être l’élément qui lui manquait pour enfin remporter le trophée que le PSG convoite depuis plusieurs années. Son compatriote Carlos Bianchi, ancien joueur du PSG de 1977 à 1979, en est persuadé.

Comme il l’a déclaré auprès du Parisien, pour lui, Manchester City et le PSG sont les deux favoris de la prochaine Ligue des Champions, « mais davantage Paris parce qu’il y a une sacrée équipe. Non, il y a de sacrés joueurs plus qu’une sacrée équipe. C’est différent. Il y a des joueurs forts à tous les niveaux. La question sera de trouver un équilibre. Mais pour quelles raisons Messi, Mbappé et Neymar ne se mettraient pas d’accord ? La difficulté, c’est de trouver les six autres pour aller récupérer le ballon. C’est la tâche de l’entraîneur. Mais je crois que le PSG n’a jamais été aussi fort. »