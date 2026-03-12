Manchester City : Gianluigi Donnarumma devient la risée de toute l’Europe

«Une équipe d’imposteurs». Ce jeudi matin, le Daily Mail n’y va pas de main morte au moment d’évoquer la prestation des Cityzens face au Real Madrid. Hier soir, les deux formations se sont une nouvelle fois retrouvées en Ligue des Champions. En décembre dernier, elles s’étaient croisées en phase de championnat du tournoi. Les Skyblues s’étaient imposés sur le score de 2 à 1 dans l’enceinte madrilène. Trois mois plus tard, les Merengues ont pris leur revanche, bien aidés par un Fede Valverde des grands soirs. L’Uruguayen a collé trois buts à Gianluigi Donnarumma, qui a une nouvelle fois vécu un cauchemar au Bernabéu.

On se souvient notamment de la boulette de l’Italien face à Karim Benzema il y a quelques années. C’était sous le maillot du Paris Saint-Germain. Sous la tunique de City, "Gigio" n’a pas fait mieux. Titulaire dans les cages, il espérait vivre un grand match comme il l’avait avoué mardi en conférence de presse. « On arrive maintenant dans des matches à élimination directe. On doit les gérer correctement. On doit faire moins d’erreurs parce que chaque petit détail peut faire la différence, et en Ligue des champions les détails, c’est important. Manchester City cherchera à aller jusqu’au bout, mais il y a des équipes très fortes qui voudront faire la même chose.»

Il n’est pas épargné

Malheureusement pour lui, il n’a pas pu totalement joindre l’acte à la parole. Si tout n’est pas jeté concernant son match notamment son arrêt sur le pénalty de Vinicius Jr, le gardien, qui n’a pas forcément été aidé par ses coéquipiers, a passé un sale moment. Ce qui n’a pas échappé à la presse anglaise. Le Manchester Evening News, qui lui a donné la note de 5, a écrit à son sujet : «il aurait sans doute pu mieux faire sur au moins un des buts et a concédé le penalty, mais c’est un bon arrêt qui a permis à City de rester dans le match.» Même constat pour Goal, qui lui a donné la même note.

«Il est sorti de ses cages sur l’ouverture du score, mais son timing était mauvais et il a retiré sa main, permettant à Valverde de marquer. Il a ensuite concédé un pénalty à Vinicius en début de seconde période, mais s’est racheté en repoussant le tir.» En Espagne, on est encore plus dur avec le portier. C’est le cas de Marca. «Qu’est-ce qui, au Bernabéu, fait paraître Donnarumma si insignifiant ? Il n’a jamais été un joueur particulièrement régulier là-bas – raison pour laquelle Luis Enrique s’en est séparé – mais il est généralement particulièrement en difficulté dans le stade du Real Madrid. »

L’Espagne l’achève

La publication ibérique ajoute : «le souvenir de Benzema lui ayant subtilisé le ballon en 2022 étant encore vif, Donnarumma n’a pas été très inspiré sur les deux premiers buts de Fede ni sur le penalty concédé face à Vinicius. Il l’a arrêté par la suite, mais sa prestation ne mérite même pas un 5.» La Cadena SER n’a pas été emballée non plus. «Fede Valverde a ouvert le score lors du pire moment du Real Madrid, après une superbe passe de Courtois… et avec l’aide de Donnarumma ! Le Real Madrid prit l’avantage grâce à un but créé, par le talent et l’erreur du gardien.»

La radio poursuit : «Donnarumma savait déjà ce que c’était que de commettre une erreur au Santiago Bernabéu, après en avoir commis une lors de la Décimacuarta (la 14e Ligue des Champions) face au PSG. Son erreur avait offert le but à Karim Benzema, permettant aux Merengues de réaliser une nouvelle remontée dans cette édition si particulière de la Ligue des Champions». La SER ajoute que Valverde a été son bourreau et qu’il n’a pas vraiment été au rendez-vous hier soir. Au micro de la COPE, Paco Gonzalez n’a pas compris le geste de Donnarumma sur le premier but des Madrilènes. « Il a retiré son bras, un geste très étrange ». Le journaliste a suggéré que le gardien de 27 ans pensait peut-être être hors de sa surface de réparation et qu’une main aurait pu lui valoir un carton rouge. Ce qui est une grosse erreur selon lui. En Italie, La Gazzetta dello Sport revient aussi sur «ses erreurs» notamment sur le pénalty, avant qu’il se rattrape. L’ancien du PSG tentera de faire mieux lors de la manche retour, durant laquelle il devra prouver pourquoi City a eu raison de lui faire confiance.