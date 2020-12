Vidéo : le très bel enchaînement de Franck Ribéry à l'entraînement de la Fiorentina

On connaît le talent, et la technique de Franck Ribéry (37 ans). Ce jeudi, à l’entraînement de la Fiorentina, l'ancienne star du Bayern Munich a montré qu'elle pouvait encore facilement se défaire de deux adversaires et tromper le gardien, d'une frappe imparable. Un geste qui ne surprend pas, mais qui pourrait lui redonner un peu de confiance, avant d'affronter l'Atalanta, dimanche prochain. Car il attend toujours son premier but de la saison, en Serie A.

