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UEFA Nations League

Jorge Jesus a poursuivi Cristiano Ronaldo à l’aéroport

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Danemark Portugal

Le feuilleton Cristiano Ronaldo continue de faire parler. Hier soir, l’attaquant a quitté le rassemblement du Portugal. Il a fait venir son jet privé de Madrid à Copenhague. Mais avant de le laisser filer, Jorge Jesus, le sélectionneur national, et Pedro Proença, le président de la fédération portugaise (FPF), ont tout tenté pour le retenir.

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C’est ce que révèle Marca. Le média espagnol indique que les deux hommes ont suivi CR7 à l’aéroport pour essayer de le ramener à la raison et faire en sorte qu’il rejoigne le groupe. Malgré leurs efforts, leur course poursuite n’a rien donné. Le quintuple Ballon d’Or de 41 ans n’a rien voulu entendre. Il est monté à bord de son jet privé pour rejoindre Madrid, les laissant en plan.

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