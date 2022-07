Christophe Galtier pointe les premières faiblesses de son PSG

La suite après cette publicité

Une victoire inaugurale contre Kawasaki Frontale (2-1), un succès probant contre Urawa Red Diamonds (3-0) et un festival contre le Gamba Osaka (6-2), sur le plan comptable, le Paris Saint-Germain peut dresser un bilan solide de sa tournée de préparation au Japon. Avec un contingent de 23 éléments qui a bien tourné, le club de la capitale française a mis en place le 3-4-1-2 de Christophe Galtier et a affiché des progrès au fil des rencontres. Alors que la prochaine échéance se tiendra contre le FC Nantes ce dimanche lors du Trophée des Champions à Tel-Aviv (à suivre sur notre live commenté), le technicien français a tenu un bilan de ce séjour au pays du Soleil levant. Satisfait des trois matches et notamment de la prestation offensive du jour, il a aussi pointé du doigt les axes de progression.

«Je suis satisfait de la première période, la deuxième il y avait de la fatigue. Nous avons concédé deux buts, ce sont deux buts de trop. Même si nous avons un écart conséquent de buts, je voudrais qu'on soit difficile à battre. C'est un axe de travail conséquent. Il faut montrer un visage plus dur», a d'abord lancé le technicien passé par Saint-Étienne, Lille et Nice. Coupable sur le premier but, la défense parisienne a aussi été dépassée sur le second en faisant preuve d'une grande passivité : «sur le deuxième but, il faut que l'on soit plus structuré et pas désordonné. On n'était pas dans le bon timing, on n'arrivait pas à se replacer. J'insister sur le fait que c'est un axe de travail important, il faut montrer un visage plus dur.»

Un ADN à respecter

Voulant préparer son équipe au mieux pour le Trophée des Champions, mais surtout pour la saison à venir, Christophe Galtier se veut perfectionniste, mais n'oublie pas les bonnes choses réalisées et surtout les conditions compliquées au Japon. Entre une température élevée et une forte humidité, les joueurs ont surtout enchaîné trois matches en quelques jours. Sur le plan de l'implication, ses joueurs ont répondu présents : «même si la préparation a été courte, même s'il y a eu des déplacements assez longs, l'avantage de jouer ici dans des stades pleins et des adversaires prêts physiquement, ça nous a obligé à élever notre niveau de jeu.»

Un premier bilan satisfaisant malgré des axes de progressions notables sur le plan défensif que le natif de Marseille a martelé. Pour Christophe Galtier, les prochaines semaines seront importantes dans l'élaboration de son projet de jeu, car il va devoir régler les petits ajustements pour faire tourner la machine francilienne. Conscient de détenir une vraie armada offensive, il veut juste lui apporter la stabilité et la solidité qui lui manque encore : **«nous allons encore travailler avec du rythme et de l'intensité, faire en sorte de corriger ce qui ne va pas. Même si on ne veut pas trop concéder d'occasions, l'ADN de mes joueurs est de jouer, de prendre des risques et d'attaque.» Encore perfectible, ce PSG est sur la bonne dynamique de travail.