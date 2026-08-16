Lens : la fierté de Robin Risser après le sacre face au PSG

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire de Lens face au PSG (1-0) lors du Trophée des Champions, Robin Risser a logiquement fait part de sa fierté au micro du diffuseur. Le gardien des Sang et Or a notamment mis en avant les valeurs du club lensois.

La suite après cette publicité

«Ce n’était pas facile à 11 contre 11, encore moins à 11 contre 10 mais ce sont les valeurs du club, si on respecte ce que le coach nous dit, si on respecte le public, si on respecte le club, on peut tout faire, à 10, à 9 ou à 8, on va à la guerre, ce sont les valeurs de ce club, il faut savourer, c’est un grand succès contre l’ogre parisien, en général les finales sont pour eux, cette fois c’est pour nous, il faut savourer».