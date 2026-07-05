Coupe du Monde 2026 : l’Argentine obligée d’annuler sa séance d’entraînement
Les fortes pluies qui s’abattent actuellement sur la Floride ont perturbé la préparation de l’Argentine en vue de son huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Après leur folle victoire contre le Cap-Vert (3-2), synonyme de qualification pour le tour suivant, les troupes de Lionel Messi ont regagné samedi le centre d’entraînement Florida Blue pour poursuivre leur travail. La séance prévue à 11 heures (fuseau américain) a toutefois été retardée en raison des conditions météorologiques défavorables.
Selon le quotidien argentin Olé, les champions du monde en titre ont finalement dû renoncer à leur entraînement sur le terrain. Face aux fortes précipitations, le staff technique a privilégié une séance exclusivement en salle afin de préserver les joueurs et d’éviter tout risque lié à l’état de la pelouse. Cette adaptation du programme n’est pas sans conséquence pour l’Albiceleste, qui poursuit sa préparation dans un contexte météorologique particulièrement compliqué en Floride.
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