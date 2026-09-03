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PSG : Lucas Digne bluffé par le niveau d’exigence du staff

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Présent lors de la zone mixte ouverte à la presse ce jeudi après l’entraînement du PSG au Campus, Lucas Digne a été questionné sur les différences entre son premier passage au club de la capitale et son retour cet été. Et il a notamment souligné le travail colossal du staff parisien pour mettre dans les meilleures conditions les joueurs.

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« Luis Enrique n’a pas eu besoin de trop parler pour me convaincre. Quand le PSG vient vous chercher, c’est le plus grand club du monde, il n’y a pas à réfléchir. Je savais ce que je voulais », a-t-il lancé avant d’évoquer le développement impressionnant du club. «Au niveau tactique, des datas, du médical, je n’arrive même pas à tout citer. Tout est mis en place pour que les joueurs soient au top. Même dans la mentalité des entraînements, il faut toujours gagner, c’est comme ça dans le plus grand club du monde. La comparaison avec le PSG de Zlatan et Cavani ? Wow, tous les vestiaires sont différents. Ce vestiaire-là, c’est un vestiaire qui a gagné, qui vit très bien et ça se ressent. C’est agréable d’en faire partie. »

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