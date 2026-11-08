Paris FC : Lassine Sinayoko garde la tête froide malgré son statut de meilleur buteur de Ligue 1

Alors que le Paris FC réalise un début de saison particulièrement séduisant, Lassine Sinayoko en est indiscutablement l’un des plus grands artisans. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AJ Auxerre, l’attaquant malien marche sur l’eau et s’impose aujourd’hui comme le meilleur buteur de Ligue 1 avec neuf réalisations au compteur. Buteur samedi face à son ancien club bourguignon et héros de la victoire parisienne au Vélodrome contre l’OM plus tôt dans la saison, l’enfant de la région parisienne savoure un retour aux sources idyllique. De passage au micro de Téléfoot, le joueur de 26 ans s’est confié sur son épanouissement personnel au sein de la capitale et sur son incroyable efficacité offensive.

La suite après cette publicité

« Le PFC c’est une famille, c’est un club comme ça que je recherchais. Être derrière Yamal, Mbappé et Raphinha dans les joueurs les plus décisifs du top 5 européen ? C’est incroyable, c’est des choses auxquelles j’aspirais, et là voir que ça m’arrive ça fait super plaisir. Après, le plus dur, c’est de l’être en fin de saison. Je suis quelqu’un d’un peu timide, solaire, souriant, c’est ça ma force, peu importe les épreuves, j’aurai le sourire, j’aurai la tête froide », a expliqué l’ancien joueur de l’AJA.