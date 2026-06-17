Croatie : Luka Modric toujours frustré par la finale perdue face à la France

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Luka Modric, qui va disputer une nouvelle Coupe du Monde avec la Croatie, s’est confié sur ses souvenirs dans la compétition et a forcément évoqué la finale perdue face à l’équipe de France en 2018. Pour lui, son équipe n’a clairement pas été aidée dans la rencontre et a manqué de chance.

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«Il y a d’abord la fierté d’avoir écrit une page historique du sport en Croatie. Sur la finale en elle-même, je suis surtout dégoûté par notre manque de baraka ! Je dirais même que nous n’avons pas été chanceux un instant. Il y a eu ce but contre son camp sur un coup franc pas évident et, après notre belle égalisation, la poisse du penalty. Perisic n’a pas touché le ballon de la main de façon volontaire. À 2-1, cela devenait compliqué pour nous. D’autant plus qu’en face c’était du solide, avec des joueurs de grande qualité et une grosse organisation. Sans oublier, bien sûr, Kylian Mbappé. Le trophée de meilleur jeune du Mondial ne pouvait pas lui échapper !»