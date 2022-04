L'OM prolonge un partenaire historique

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi avoir prolongé son partenariat avec la Caisse d'Epargne CEPAC pour cinq années supplémentaires. Cela fait déjà 23 ans d’affilée que la CEPAC est l’un des partenaires principaux du club marseillais. Elle sponsorise également la section féminine de l’OM.

Le président marseillais, Pablo Longoria et Joël Chassard, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne CEPAC, ont signé ce mardi le nouveau contrat qui lie les deux entités jusqu'en 2027.

L’OM et la @CE_CEPAC sont fiers d'annoncer le renouvellement du partenariat pour les 5 prochaines saisons ! La CEPAC renforce son engagement et devient le 1er partenaire à soutenir à la fois l'équipe masculine et l'équipe féminine 🔵⚪️



En savoir plus 👉 https://t.co/NteYu7ko3h pic.twitter.com/Tm86434QWW