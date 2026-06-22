L’Atlético de Madrid veut doubler le Barça pour une pépite espagnole

L’Atlético de Madrid est pleinement engagé dans la bataille pour s’attacher les services de Jorge Salinas. Le jeune défenseur du Racing Santander, âgé de 19 ans, réalise une saison très remarquée qui ne laisse personne indifférent en Espagne. Déjà suivi de près par plusieurs écuries européennes, le joueur est également dans le viseur du FC Barcelone, ce qui promet une concurrence directe entre deux géants de Liga pour l’un des profils les plus prometteurs du football espagnol.

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Dans ce dossier, les Colchoneros avancent avec ambition. La direction madrilène, qui travaille déjà sur d’autres renforts défensifs, voit en Salinas un pari d’avenir capable de s’inscrire dans la durée. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, l’international U19 espagnol séduit par sa maturité et son volume de jeu. Sous contrat avec le Racing et représenté par Jorge Mendes, il dispose déjà d’une cote élevée sur le marché, alors que plusieurs clubs étrangers suivent également son évolution de très près.