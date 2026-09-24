Amical : l’Uruguay s’incline face au Japon pour les débuts de Forlán

Débuts ratés pour Diego Forlán sur le banc de l’Uruguay. Arrivé après l’élimination de la Celeste dès la phase de groupes du dernier Mondial, l’ancien avant-centre de l’Atlético de Madrid a vu sa sélection s’incliner face au Japon (3-1), au Miyagi Stadium, ce jeudi après-midi en amical. Privés de leur capitaine Federico Valverde, blessé, les Uruguayens ont concédé l’ouverture du score de Kuryu Matsuki (12e, 1-0), avant d’égaliser juste avant la mi-temps grâce à Maxi Araujo (42e, 1-1).

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Finalement, les coéquipiers de Ronald Araújo ont encaissé deux nouveaux buts dans le temps additionnel de la part de Kento Shiogai (90e+1, 2-1) et du Lillois Ayase Ueda (90e+6, 3-1). La recrue lilloise poursuit par ailleurs son excellent début de saison avec quatre buts inscrits sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues (7 buts en dix matchs cette saison, Feyenoord inclus). L’Uruguay tentera de se relever face à la Corée du Sud, dans quatre jours.