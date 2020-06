Le très convoité Sandro Tonali a choisi où il veut jouer la saison prochaine

Sandro Tonali fera partie des joueurs les plus convoités par les grosses écuries du Vieux Continent cet été. Même si la crise du coronavirus a un peu changé la donne et que le mercato sera un peu plus calme, le milieu de terrain de 20 ans devrait tout de même changer de club contre un gros chèque dans les prochaines semaines. Massimo Cellino, patron de Brescia, en a dit un peu plus sur l'avenir de celui qui est comparé à Andrea Pirlo.

« Je tombe amoureux de certains joueurs et si je pouvais, je ne les vendrais jamais. Construire une équipe autour de lui était mon rêve. Mais je suis conscient que le joueur a des objectifs importants et une famille pour le soutenir, surtout sa mère », a-t-il d'abord lancé au Corriere dello Sport, avouant à demi-mot le futur départ du prodige, avant d'ajouter : « Nasser (Al-Khelaïfi, NDLR) m'a écrit aujourd'hui (hier, NDLR), mais Tonali ne veut pas aller en France ».

Tonali veut continuer sa carrière en Italie

Le natif de Lodi n'a donc aucune intention de rejoindre la Ligue 1, et si on se fie aux déclarations de Cellino, il sait déjà plus ou moins de quoi sera fait son avenir : « il préfère l'Inter ou la Juventus. De Laurentiis (président de Naples, NDLR) m'a offert 40 M€, la Fiorentina était prête à tout, mais son avenir est plus ou moins scellé. Avant le coronavirus, le Barça est arrivé avec 65 millions d'euros et deux joueurs intéressants évalués à 7,5 M€ chacun, l'un d'eux était un défenseur. Je pense que les Catalans ont reçu une réponse qui ne leur a pas plu, et elle ne venait pas de Tonali ».

Deux clubs sont donc dans ce sprint final pour Tonali : l'Inter et la Juventus. Toujours est-il que les deux clubs devront mettre la main à la poche lorsqu'on voit le montant qui aurait été refusé en provenance de Barcelone. Avec le joli montant récupéré pour Mauro Icardi et celui qui pourrait arriver du Barça pour Lautaro Martinez, les Milanais pourraient avoir un certain avantage...