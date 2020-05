Ligue 1 : Christophe Dugarry craint le pire dans les prochains mois

Le site d'information Mediapart publiait ce jeudi une enquête alarmante sur les finances des clubs de Ligue 1. Quatre d'entre eux seraient même en très grande difficulté avec des dettes de 206,3 M€, 127,6 M€, 59 M€ et 54,1 M€. L'identité de ces formations n'est pas connue mais il n'est pas impossible que quatre clubs historiques du championnat de France se cachent derrière ces chiffres. « L’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Étienne ou encore le LOSC semblent les plus menacés », rapporte Mediapart dans son enquête.

Ces informations ont eu un impact considérable. Christophe Dugarry s'est exprimé à propos de ces bilans comptables alarmants. Et le consultant pour RMC Sport est loin d'être optimiste pour les clubs les plus déficitaires. « C'est un truc de fou. Il y a des clubs qui ne passeront pas l'été, avec ou sans crise. Ne mettons pas tout sur le dos de la crise du Covid. Des choses vont se passer dans les prochains mois et vont être cataclysmiques », a-t-il déclaré avec beaucoup d'inquiétude. Un vrai danger pour le football français.