PSG : Luis Enrique fait encore le show en conférence de presse

Dans une conférence de presse parfois très dense tactiquement, Luis Enrique a aussi offert quelques moments plus légers au Campus PSG. Détendu face aux médias à dix jours de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, l’entraîneur parisien a plusieurs fois déclenché les rires dans la salle, alternant entre espagnol, anglais et français, jouant également le rôle de traducteur. Jusqu’à improviser lui-même des traductions en plein échange, dans une ambiance plus relâchée que lors des grands rendez-vous européens habituels. Très loquace au moment d’évoquer Mikel Arteta et Arsenal, le technicien espagnol a multiplié les compliments envers son futur adversaire tout en glissant plusieurs anecdotes personnelles sur son homologue londonien.

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«Si vous voyez les stats d’Arsenal, Arteta est un entraîneur leader qui a apporté cette mentalité de gagnant. Ils (les Gunners) s’améliorent d’année en année depuis 5 saisons. On n’a pas toujours eu le ballon contre eux, c’était difficile, mais sans ballon, c’est la meilleure équipe d’Europe. Avec les xG, ce sont les meilleurs. Ils ont gagné la Premier League. L’an passé, on les avait battus, mais ils sont en finale cette fois. C’est un grand entraîneur, il a été à bonne école avec Guardiola à City. Voilà une finale contre un adversaire top. Arteta comme joueur, je l’ai côtoyé un an à Barcelone avant qu’il parte à Paris. Il montre son énergie à chaque match. Ils peuvent défendre très bas mais aussi presser haut. La dernière finale qu’ils ont perdue, j’étais là en tant que supporter du Barça, à Paris, rappelez-vous», a-t-il plaisanté, avant de dire à un confrère de La Gazzetta dello Sport présent qu’il ne pouvait la refaire en italien malheureusement. Belle ambiance à Poissy.