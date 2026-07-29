FIFA : face au scandale, Gianni Infantino défend son projet très critiqué

Le monde du football est vent debout. Après les révélations du Times sur le projet de refonte des droits commerciaux des compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde, par Gianni Infantino, le Suisse est pointé du doigt. Mais ce dernier s’est défendu dans une vidéo diffusée par la FIFA.

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L’Helvète a ainsi expliqué qu’il s’agissait d’« une opportunité, mais pas une obligation ». Infantino affirme que son projet représente « une proposition, une offre » qui s’inscrit dans le cadre d’« un processus démocratique ». « Avant tout, c’est une opportunité, mais pas une obligation… Cela marque le début du processus de consultation. (…) Une part trop faible de la valeur commerciale croissante du football revient à ceux qui en ont le plus besoin au sein de ce sport. C’est une occasion en or de stimuler le développement du football à l’échelle mondiale. Mais, j’insiste, il ne s’agit que d’une proposition, pas d’une obligation ».